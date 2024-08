Miguel Varoni recordó y confesó qué pasó en su vida que la cambió para siempre

En el mundo del entretenimiento algunos proyectos que son planeados para convertirse en grandes éxitos, quedan en el pasado y no permanecen en la memoria de los televidentes; en cambio otros, que comienzan de manera discreta y con perfil bajo, a veces, sin mayor pretensión, se convierten en fenómenos. Ocurre en la música, el cine y por supuesto, en la televisión. Eso fue justamente lo que ocurrió cuando se comenzó a grabar la novela Pedro el escamoso. Miguel Varoni recuerda muy bien que se encontraba en Colombia trabajando en esa época; vivía en Bogotá con su esposa Catherine Siachoque, también actriz, y simplemente, el papel llegó a sus manos y él lo aceptó.

“Cuando empezamos a grabar ‘Pedro’ era una novela más. Nosotros empezamos a grabar Pedro el 2 de noviembre 2000, y yo nunca imaginé lo que iba a pasar con Pedro. La empezamos a grabar todos inocentemente. Dago García, Luis Felipe Salamanca, Juan Carlos Villamizar y todos los actores éramos inocentes, no sabíamos lo que iba a pasar. Es más, en el momento en que nosotros estamos grabando ‘El escamoso’, tenía una vida completamente diferente. Era la época de los canales colombianos y los canales eran jóvenes, habían empezado en 1998, llevaban solo dos años. Era una televisión completamente diferente a la que hoy estamos viviendo en el mundo entero”, recordó el actor nacido en Argentina, pero criado en Colombia que solo rememora haberse hecho una y otra pregunta cuando el fenómeno estalló.

Te puede interesar: Miguel varoni ya no es vegetariano. ¿Tuvo que ver Catherine Siachoque, su esposa?

“Entonces éramos inocentes palomas y cuando se estrena fue como ¡Dios mío, ¿qué es esto!? ¿Qué es este éxito tan maravilloso? Cuando viene lo del baile, (decimos) Dios mío, ¿qué pasó?; Y cuando se internacionaliza por todo el mundo pero ¿qué fue esto?”.

Miguel Varoni estuvo de gira por el continente

En medio de las grabaciones que demandaban toda su energía y tiempo entre semana, Varoni giró por todo el continente en fines de semana libres bailando el famoso ‘pirulino’. Su fama empezó a crecer de manera exponencial y sin darse cuenta se volvió en toda una celebridad. Su vida no volvería a ser la misma. La de Catherine al tiempo se consolidaba como la villana de las telenovelas, pues comenzó a trabajar en las coproducciones de RTI y Telemundo. Los dos sin buscarlos tuvieron ventana al mercado latino en Estados Unidos, que fijaron sus ojos en ellos.

Y es que ‘Pedro’ no solo fue un hit en la industria televisiva, sin planearse también le cambió el destino a Miguel Varoni y eso es algo que el actor no olvida, por el contrario, lo agradece.

“Yo a Pedro le debo la vida, mi nueva vida”, Miguel Varoni

“Mira, yo honestamente a Pedro le debo la vida, mi nueva vida. No tengo ningún tipo de timidez, ni ningún de odios o temores, hacia Pedro el escamoso. Yo lo adoro porque yo tenía una vida en Caracol, en Colombia. Yo vivía en en mi país y trabajaba y era feliz, pero después de Pedro todo cambió”, mencionó Miguel quien al terminar la grabación de la novela comenzó a vivir esa otra vida que le heredó la fama de Pedro.

Por eso cuando en el 2016 le hablaron por primera vez de la posibilidad de hacer la segunda parte de Pedro, lo meditó y quiso hacerlo sin titubeos. El tiempo no le dio para consolidar la propuesta pues como alto ejecutivo de Telemundo empata un proyecto con otro. “A mí me conocieron aquí en Telemundo, gracias a ellos, a Dago y Luis Felipe que escribieron Pedro. Aquí compraron la novela y gracias a ellos yo estoy acá en una vida muy nueva, una vida muy linda. Aquí me han dejado cumplir todos mis sueños. Entonces yo estoy absolutamente enamorado de Pedro. Estoy enamorado y lo adoro, lo adoro, lo abrazo, lo amo, lo muerdo, lo quiero”, mencionó destacado que nunca hubo pereza o duda de volverse a poner las botas del señor Coral. “Yo lo quería hacer. El problema es que estaba muy ocupado”.

Si quieres saber más sobre Varoni, en qué cree, cómo se cuida y cómo es su relación con Catherine Siachoque, su esposa, no dejes de adquirir la más reciente edición de la revista Vea en tu puesto de revistas favorito.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento