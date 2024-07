Yuri advierte que no volverá a cantar con Cristian Castro: “No somos amigos”

Ocesa había anunciado una impresionante gira de dos de los artistas mexicanos más exitosos. EL tour que aún tenía pendiente 20 recitales en México y un número igual en Estados Unidos, incluía a Yuri, la intérprete de éxitos como La maldita primavera, y Detrás de mi ventana, y Cristian Castro, famoso por temas como Azul y No podrás. Sin embargo, inesperadamente Christian, el hijo mayor de Verónica Castro, la reina de las telenovelas, anunció que no estaría más en el escenario con la veracruzana.

Así, sin mayores explicaciones terminó la gira que duró más tiempo en promoción que en acción. Mientras Cristian que en los últimos meses ha sido foco de atención por su vida personal y ruptura sentimental, se ha mantenido en silencio, ella ha preferido dar declaraciones.

Durante una charla en el programa “Hoy Día”, la rubia mencionó que estaba triste y desconcertada por la cancelación.

En entrevista con “Al Rojo Vivo”, Yuri reveló que Cristian es muy reservado y que su decisión podría estar relacionada con un desacuerdo previo sobre la divulgación de su vida personal.

“Ya no hay vuelta atrás”, Yuri sobre volver a trabajar con Christian Castro

“Teníamos 20 más en México y 20 fechas aquí en Estados Unidos, en febrero, pero hubo una decisión de parte de él, que no quiere seguir, no entiendo, no he podido hablar con Cristian (…) porque él es muy reservado, él es una persona que acaba el show y se va, eso no quiere decir que sea una mala persona, nos llevamos muy bien”, mencionó la cantante.

Pese a que Yuri indicó que no hubo disputas o desencuentros sí tiene claro que no volverá a escena con él, quien considera no se compromete en su totalidad.

Desde ya Yuri descarta volver a un escenario con el hijo de Verónica, así él se lo pidiera. “A lo mejor que en dos o tres meses él quisiera retomar, no ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido”, dijo.

También mencionó que sí hubo tensión y falta de comunicación, ya que él es muy reservado. “Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto ojo..., pero sí de tensión, dejamos de chacotear y dedicarnos más a lo que la gente va a ver, que es escucharnos cantar”, dijo.

Adicionalmente consideró que son compañeros de trabajo, pero no amigos. “Él no es una persona de muchos amigos, no para nada... y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él, no somos amigos, si tú me dices amigos; Mijares, amigas; Pandoras, Cristian Castro y yo no somos amigos, somos compañeros de trabajo”, dijo Yuri.

Pero ahí no terminó la intérprete, pues mencionó que la indisiciplina de él la hizo sentirse frustrada pues ella sí es estricta en este sentido. “Yo soy muy disciplinada, la gente sabe que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas”, resaltó.

