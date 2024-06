Video. Paulina Rubio pierde el control en pleno concierto e insulta a su baterista

Fue durante su más reciente concierto el pasado viernes 28 de junio cuando la famosa Chica Dorada perdió el control y la emprendió contra uno de los integrantes de su banda. Paulina Rubio daba su recital en el marco del concierto 90′s Pop Tour All Stars Pride en la capital mexicana, a propósito de las celebraciones del orgullo LGBTI+, cuando al parecer, olvidó la letra y en adelante todo fue caótico.

Las imágenes, que pronto se viralizaron y generaron comentarios a favor y en contra de la intérprete de Mío, muestran que cuando la chica Dorada estaba cantando su éxito ‘Ni una sola palabra’, convertida en éxito hace ya 18 años, cuando comenzó a evidenciarse un desfase o desajuste de tiempo entre la voz de la artista y la música; luego, cuando era tiempo de cantar el coro Paulina ya no se circunscribió a la letra, sino que solo balbuceaba. Al parecer, la pista que sonaba y que guiaba a la artista iba a destiempo, por lo cual en un momento se alcanza a escuchar que los encargados de sonido quitan la pista y es entonces cuando Paulina debe ajustarse a los músicos, pero nada que volvía la armonía y parecería que la artista sintió que la batería no le ayudaba.

Fue entonces cuando en plena canción caminó hacia el músico mencionado y no se calló . “¡A ver batería! ¿Qué p*do cabr*n? ¡¿Qué p*do?!”, le dijo la cantante visiblemente enojada. El momento exacto puedes verlo en el video, al final de la nota, desde el minuto 2,02.

Cibernautas atacan a Paulina Rubio. La acusan de no ensayar

Después de esto, ella continuó con su recital, pero los cibernautas comentaron sobre el video. Para algunos esto no es nuevo, ya que, según ellos, Paulina se caracteriza por este tipo de comportamientos donde explota; para otros, son las consecuencias de no ensayar, incluso hay quienes le recriminan que use pista, en lugar de exigirse más en vivo. También hay que decir que hubo comentarios que responsabilizan al baterista por no estar alineado con la banda.

“Por eso todos ensayan antes… Pero ella no quiere porque según no necesita”; “Creo que todo fue porque ella olvidó la letra y el baterista trató de recuperar el tono”; “Escucha la batería y los músicos perdidos por él, si escuchas hay una pista de apoyo y Pau va bien”; “Aquí no fue culpa de Paulina Rubio sino del baterista y de los ingenieros de sala que no tuvieron el control de la situación a tiempo, eso se ve en las pruebas de sonido antes del evento, no en el show”; “Sí, no iba a tiempo, después recupero, pero también Paulina se adelantó mucho en la primera parte del video.”; “Estaba fuera de tiempo, pero ella se adelantaba y la batería trataba de alcanzarla”;”Se me hace que se perdió el clic o de plano el monitoreo”, son algunos de los comentarios sobre lo ocurrido.

Paulina no refirió nada sobre lo ocurrido, solo posteó momentos de su concierto en la capital azteca e instó a sus seguidores a continuar su gira en Tijuana.

