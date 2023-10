The Weeknd en Bogotá: horas del concierto, teloneros, puertas de ingreso y más

La noche de este miércoles 4 de octubre se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el cantante The Weeknd, multipremiado artista canadiense que eligió a Bogotá como parada de su gira mundial ‘After Hours Til Down Global Stadium Tour’, un concierto de talla mundial traído al país gracias a Ocesa Colombia. Encuentra aquí los horarios, teloneros, inicio de show y las puertas por donde pueden ingresar las diferentes localidades al estadio.

ENTRADAS, HORARIOS Y MÁS

Aunque el concierto está prácticamente agotado, se supo que quedan muy pocos ingresos para la localidad Cancha Platino del ‘After Hours Til Down Global Stadium Tour’ de The Weeknd en Bogotá, considerado uno de los espectáculos más futuristas y de mejor producción del mundo en la actualidad. El valor de estas últimas entradas es de $606.000 (+ servicio), y solo se consiguen a través de www.eticket.co.

Las puertas de ingreso para cada localidad son: 1. Oriental por la calle 57 al costado Oriental del estadio; 2. Cancha Platino Marathon por la Calle 57ª costado Norte; 3. Cancha Platino Parqueadero Sur por la Calle 53B con Carrera 28 costado Sur; 4. Norte por el parqueadero Norte; 5 y 6. Occidental por el parqueadero Norte y Sur alineado a la avenida NQS. La apertura de puertas será a las 4 de la tarde y el show manejará los siguientes horarios: 6:30 p.m. Mike Dean; 7:15 p.m. Kaytranada; 9:00 p.m. The Weeknd. Se estima que el show central dure dos horas y se recomienda llegar muy temprano ya que el aforo es de más de treinta mil fanáticos que disfrutarán este gran concierto.

The Weeknd Bogotá Fotografía por: cortesía

MÁS SOBRE THE WEEKND

El nombre de pila de The Weeknd es Abel Makkonen Tesfaye, nació el 16 de febrero de 1990 en Toronto, Canadá. Su seudónimo o nombre artístico se originó a principios del 2010 cuando en conjunto con el productor Jeremy Rose decidieron crear el proyecto musical de R&B The Weeknd, nombre que finalmente adoptó como artista tras el éxito de sus primeros lanzamientos y captar la atención de otros músicos como Drake, quien apoyó su carrera desde el inicio.

La música de este cantante, músico, compositor y productor es reconocida por su versatilidad, explorando el romance y la melancolía en ritmos como el R&B, el Trap, el Pop, el Disco y el Synth pop. Gracias a sus múltiples éxitos The Weeknd ha ganado varios premios entre los que están 4 Grammys, 20 Billboard Music Awards, 17 Juno, 6 American Music Awards y 2 MTV Video Music Awards, así como 1 Grammy Latino, 1 PrimeTime Emmy y nominaciones a los Premios Óscar.