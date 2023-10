Swedish House Mafia llega a Bogotá para la mejor fiesta de Halloween este viernes

Swedish House Mafia, el fenómeno sueco de la música electrónica integrado por los Djs Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello llega este viernes 27 de octubre al Coliseo MedPlus de Bogotá para poner a bailar a miles de fanáticos con sus éxitos de house progresivo, los cuales los hicieron famosos a nivel mundial desde el momento de su creación como colectivo en el 2009. Este grupo, que ha logrado ocupar los primeros lugares en el listado DJmag, el las más prestigioso en materia de DJs a nivel global, ofrecerá la mejor fiesta de Halloween ‘Comunión’ que haya vivido Colombia.

INVITADOS Y HORARIOS SWEDISH HOUSE MAFIA

El espectáculo promete ser inolvidable gracias a una producción del nivel más alto y la experiencia en vivo de Swedish House Mafia, conocida por su energía y capacidad para conectar con el público al ritmo de sus beats. Será la primera presentación de esta agrupación en Colombia luego de más de 13 años de conformada, en la que de seguro se escucharan éxitos como ‘One’, ‘Don’t You Worry Child’, ‘Moth To A Flame’ y ‘Miami 2 Ibiza’. Para iniciar la noche, estarán en escena otros exponentes de la escena como Fiona Beeson (8:00 p.m.), LP Giobbi (9:30 p.m.) y Gui Borotto (11:00 p.m.), para terminar con el plato fuerte de la noche en escena, SHM a las 12:30 a.m.

Los Djs Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello conforman Swedish House Mafia Fotografía por: Getty Images

RUTAS DE LLEGADA Y SALIDA AL COLISEO MEDPLUS

El Coliseo MedPlus ha dispuesto soluciones de movilidad para mejorar el acceso y la comodidad de llegada al lugar. Los buses de servicios especiales saldrán de tres puntos específicos: Bahía contigua al centro comercial Portal 80; nuevos puntos de Carulla Alhambra Cll. 114a #45-78, y Maloka Cra. 68d #24A-51. Este plan incluirá un dispositivo en cuanto al personal que notifique cuando el cupo esté completo para que el embarque e inicio del trayecto sea de inmediato. Los buses llegarán al interior del Coliseo MedPlus.

Posterior al concierto, las rutas de los buses de servicios especiales volverán a activarse desde Coliseo MedPlus hacia los diferentes puntos dentro de la ciudad. Hasta las 3:00 a.m. el público podrá acceder a dos recorridos que contarán con las siguientes paradas: Ruta 1 Norte Calle 170 (Héroes - Calle 100 - Pepe Sierra - Portal Norte), Ruta 2 El Dorado (Av. El Dorado - Recinto Ferial - El Tiempo / Maloka - Portal El Dorado).

Este servicio tendrá un valor de $30.000 COP (ida y vuelta) y los usuarios interesados podrán adquirirlo a través de https://www.taquillalive.com o en el punto de venta de Taquilla Live en el portal 80. Se recomienda comprarlo con anticipación de manera virtual.