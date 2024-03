¿Shakira extraña a Piqué? Le habría compuesto ‘Tiempo sin verte‘, su nueva canción

Shakira continúa trabajando en la promoción de Las mujeres ya no lloran, su próximo trabajo discográfico. Razón por la cual presentó recientemente el adelanto de Tiempo sin verte, una de las canciones que componen el proyecto.

Sin embargo, hubo un detalle en este nuevo tema que no pasó desapercibido entre el público, que recordó en sus reacciones a Gerard Piqué, antigua pareja de la artista.

Seguidores de Shakira están a la espera de una gran sorpresa con el estreno de 'Las mujeres ya no lloran'. Fotografía por: Archivo

Shakira habría dedicado su nueva canción a Piqué

Los 15 segundos que la barranquillera anticipó de Tiempo sin verte fueron suficientes para poner a hablar a los más curiosos. Y es que la letra, así como el nombre de la canción, hizo pensar a muchos que se trata de una nueva dedicatoria al padre de Milan y Sasha, sus hijos.

“Llevo tiempo si verte y sigo aquí. No pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte y dime si aún me quieres y te acuerdas de mí”, fue la estrofa que dejó al descubierto de esta canción que, así como las otras de su próximo disco, verá la luz el 22 de marzo.

Te puede interesar: Piqué tiene un hijo preferido y este detalle delató al favorito entre Milan y Sasha

“Antes lo destruyó y ahora le dice que lo extraña”, “no se tomen todo a pecho porque o, de lo contrario, van a estar especulando por cualquier canción que ella saque” y “me imagino que esto se va a repetir con todas las canciones del álbum”, son algunos de los comentarios que desató la publicación.

¿Qué se sabe sobre ‘Las mujeres ya no lloran’, el próximo álbum de Shakira?

Es el duodécimo álbum de estudio de la cantante y marca su regreso a este tipo de proyectos, tras casi siete años de la publicación de El Dorado.

No te pierdas: Alejandro Estrada, ex de Nataly Umaña, se mostró muy bien acompañado por esta bella modelo

De acuerdo con Shakira, parte de las canciones que componen este próximo trabajo son un retrato del proceso que ha enfrentado en los últimos años y que, por supuesto, incluye la ruptura con Gerard Piqué y la nueva etapa que vive junto a sus hijos.

Las mujeres ya no lloran también tiene un significado especial para la colombiana, teniendo en cuenta que es el primero que lanza en versión LP y con cuatro ediciones diferentes, cada una con una carátula y color distintos.

Otros detalles adicionales sobre el álbum: