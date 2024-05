¿Quién es Vallejo 777, el artista antioqueño que triunfa en la música regional?

Sebastián Vallejo es un artista antioqueño que se está abriendo paso en la música regional colombiana. Recientemente, lanzó su más reciente canción Bandida, y en entrevista con Vea, habló sobre cómo ha sido su lucha para darse a conocer en la industria musical, no solo en Colombia, sino en otros países del mundo como México.

“Es un tema, de una relación amorosa que tuve hace mucho tiempo y quise recrearla en esta canción. Todos hemos tenido un desamor y una bandida en nuestra vida. Fue una relación, tuve una mala experiencia, di todo de mí, y no era correspondido”, dijo.

¿Cómo ha sido el proceso para darte a conocer en este género musical?

“Ha sido un proceso bonito, yo pienso que hay que pasar cosas difíciles para disfrutar lo bueno, yo arranqué en el género urbano en el 2017, nos fue súper, hago el cambio a la música regional más por gusto que por otra cosa, por mis raíces, por mi región, por mi familia. Ha sido un proceso muy bonito, conocer también diferentes géneros, aprender a tener la versatilidad, para mí es lo más especial y lo que más me gusta de la música. Definitivamente, ese es nuestro género, claro que me gusta fusionarlo con reguetón, con trap, con electrónica, pero la base de nuestro género es el regional”.

¿Qué ha sido lo más difícil de incursionar en la música regional?

“Lo más difícil es que la gente te vea como un artista, porque de ser una persona del común, a ser una figura pública, hay un trecho grande y a veces las personas no la dan hasta que no te ven triunfando, pero para mí eso fue motivación y es lo que me ha llevado hasta donde estoy hoy en día.

Muchas veces iniciando era difícil cuando tuve la oportunidad de abrir mis primeros conciertos y que de pronto la gente no sabía quién era Vallejo, no tenían la euforia que yo esperaba, porque obviamente no me conocían, pero eso fue precisamente lo que me motivó, de hacerme conocer y hacer conocer mi música”, aseguró el joven artista de 24 años.

Aunque el camino no ha sido fácil, Vallejo ha sabido posicionarse con su público y ahora espera llegar a todos los rincones de Colombia y Latinoamérica. El artista se siente feliz de ver cómo sus fanáticos lo han apoyado en su carrera.

“Es lo más especial, que la música que yo hago con tanto amor cuando sale conecta con el público, que la gente se la aprende, poder sentir el cariño de la gente, y de todos los fanáticos y de todas las personas que apoyan mi música, es lo más lindo de esta carrera”.

¿Qué te motivó a ser cantante?

Desde que era un niño supo que la música corría por sus venas. Este camino musical le ha dado la oportunidad de explorar el proyecto más importante de su vida.

“Yo tuve la oportunidad de ir a muchos conciertos y conocer a muchos artistas los cuales admiro y ver cómo muchos artistas conectaban con el público, y sus emociones y sentimientos, eso fue lo que más me llamó la atención de poder con la música y conectar los sentimientos con el público y que haya una euforia. Decidí ser músico en el 2017 creando mis primeras canciones desde el colegio donde empecé a escribir y apenas me gradué decidí iniciar este proyecto, el más grande de mi vida, porque también soy comerciante, soy Administrador de Empresas, viene un avance muy grande, van siete años de música y sé que viene un impacto bastante bonito y me motiva seguir trabajando”.