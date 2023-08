Primavera Sound 2023 Bogotá: boletería y artistas invitados junto a The Cure

El Primera Sound es uno de los más importantes eventos de música que se realizan actualmente en el mundo dentro del calendario anual de festivales que giran por diferentes ciudades alrededor del planeta como son: Barcelona, Oporto, Buenos Aires, Sao Paulo y Asunción. Aunque se realiza desde hace más de dos décadas, este año será la primera vez que pisará suelo colombiano presentando en Bogotá una interesante propuesta de actividades, conciertos y nómina de artistas de diferentes géneros musicales entre los que predominan el rock, el pop y la electrónica.

ARTISTAS PRIMAVERA SOUND BOGOTÁ

El Primavera Sound 2023 Bogotá se realizará el próximo sábado 9 y domingo 10 de diciembre en el Movistar Arena y Parque Simón Bolívar, respectivamente. La nómina de artistas es de las mejores que se ha traído a Colombia para un festival musical de estas características en las que predomina el pop, el rock y la música electrónica y sus subgéneros. Conoce el LineUp por días aquí:

Diciembre 9 Movistar Arena Bogotá: Para el día de ‘La bienvenida’ se presentarán Grimes, The Hives, Black Midi, Lido Pimienta, Soccer Mommy, Minyo Cumbiero, Delfina Dib, Oh’Laville, Puerto Candelaria y Verito Asprilla.

Diciembre 10 Parque Simón Bolívar: El día central del festival estarán en escena en este parque metropolitano The Cure, Pet Shop Boys, Bad Gyal, Bad Religion, Slowdive, Domi & JD Beck, Dorian Electra, El mató a un policía motorizado, Fruko y sus tesos, Off!, Afrosound, Combo Chimbita, Ghetto Kumbé, Lomaasbello, Marina Herlop, Marina Sena, Meridian Brothers y The Twilight Sad.

Pet Shop Boys estarán en el Primavera Sound 2023 Bogotá Fotografía por: Getty Images

Experiencias Primavera en la ciudad: Adicionalmente el evento presenta una nómina alterna en una actividad llamada ‘Primavera en la ciudad’ con artistas como Black Midi, DJ Playero, Dorian Electra, Bejuco, Briela Ojeda, Buha 2030, Embajadores discos fuentes Dj set, Espinoza, La Pambelé, Lucrecia Dalt, N. Hardem & United Fruit Co, Radamel, Rio, The Kitsch y Verraco.

BOLETAS YA DISPONIBLES PARA EL FESTIVAL

En la Fase 2 que acaba de iniciar su venta, se encuentran boletas desde los $690.000 (+tasas) en General y $1.090.000 (+tasas) en categoria VIP. La Fase 3 y Fase 4 aumentará el valor de los tickets en un promedio de $100.000 por localidad según la preferencia. Dichas entradas pueden ser adquiridas por medio del portal oficial del evento primaverasound.com o el portal oficial de venta de pases que es tuboleta.com. No te quedes sin ver a The Cure, Pet Shop Boys y muchos más.

