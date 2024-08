Pepe Aguilar confesó: “Por lo que uno más llora es por los hijos”

Pepe Aguilar es un hombre tan alto como buen conversador. Acompañado de un séquito de personas, que se encargan de que esté bien y se sienta a gusto, llegó a la redacción de Vea y se sentó sin prevenciones ni condiciones a contestar todas las preguntas. Pero antes de la charla orgulloso nos presentó a su mascota, un adorable pug negro, llamado Gordo, que es toda una celebridad digital y también viaja con él.

Aunque recientemente el nombre de Pepe ha salido a relucir por el intempestivo matrimonio de su hija Ángela Aguilar con el cantante Christian Nodal, no se puede olvidar que se trata de todo un patriarca, perteneciente a una familia de artistas de tradición. Hijo de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, no sabe lo que es estar lejos del ojo del público. “Nací en una gira con mis papás, andaban de gira. Yo siempre vi a mi papá famoso, siempre lo vi querido, siempre lo vi acosado por los fans y para mí eso era normal. Y cuando yo empecé a cantar en solitario y me empezó a ir bien y algunas personas me decían ‘ey, te está yendo bien porque eres hijo de Antonio Aguilar’”

Pero luego recuerda que sus canciones se fueron reconociendo y labró su propio camino.

A su padre le aprendió “todas las lecciones”, igual que a su madre. Y aunque a Colombia no venía hace 20 años porque se independizó hace ese tiempo y montó su propia disquera y ese trabajo y el de músico le consume mucho tiempo, nuestro país le es muy cercano. Vino con sus padres en el show familiar que hacían. “Yo me acuerdo muchísimo, o sea, yo ya toqué en el Campín, déjame decirles, o sea, no me anunciaron a mí, pero bueno, ahí estaba yo también”.

Lo que Angela Aguilar le ha enseñado a su padre

Y así como aprendió bastante de su padre, admitió que su hija Ángela, quien en días pasados le dedicó ‘Tengo mucho que aprender de ti’, en su cumpleaños, también le enseña, aunque seguramente sin proponérselo. “Muchísimas (cosas). El entender, el tener paciencia, el entender más las diferencias generacionales, el seguir manteniéndome inocente. (me dice) Esto sí puede pasar, vamos a hacerlo. Me enseñó también a dejar ir, que eso es la lección más grande. Soltar, soltar En el momento que crecen los seres humanos tienen su propia vida y eso de repente uno como papá, no lo piensa”.

Pepe aseguró a Vea tener una buena relación con Nodal Fotografía por: Getty Images

Y por supuesto que estaba hablando de lo que experimentó recientemente cuando Ángela, su hija, a sus 20 años se casó y confesó que como padre no era quería que fuera al altar tan joven, al tiempo dejó claro su sentimiento hacia Nodal. “Yo lo quiero mucho ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven, pero se aman y así es la vida”, comentó.

Se define como un tipo muy sentimental que llora fácil. “Como papá, como hijo, como esposo, como hermano, como todos he llorado. Yo soy muy sentimental y por supuesto, que por lo que uno más llora es por los hijos. Hasta ahorita es lo que es lo que he entendido”.

En octubre Pepe Aguilar llega a Colombia con sus hijos Ángela y Leonardo

Y Pepe aprendió la lección y dejó ir, y la relación padre e hija está más que bien, dentro de los objetivos de su visita al país no solo está promocionar su nuevo trabajo Que llueva tequila, sino anunciar un show familiar. En el nuevo álbum promete una mezcla de temas nuevos y otros tradicionales. “Es el número 34 en mi carrera, y el público puede esperar todo ese cúmulo de experiencia en el disco. Es un disco de canciones nuevas, al estilo que a mí me gusta hacer, que es música de mariachi fusionada. Entonces ahora la fusioné un poco más con el rock, no tanto con el pop como lo he hecho en otras ocasiones”.

No podíamos dejar de preguntar por la posibilidad de hacer una canción con su yerno Nodal y Aguilar pareciera estar más que listo, aunque nos contó que Christian lo descubrió como artista gracias a Ángela. “Seguramente se dará porque Nodal, aunque no es muy fan, porque bueno, ya es porque oyó mi música, pero no la había oído y Angela se encargó de que la oyera”

Por ahora lo que si es un hecho es que el 25 de octubre estará de regreso Pepe junto a sus hijos Ángela y Leonardo en un show que ha denominado Los Aguilar. Estarán de concierto en el Movistar Arena bajo el lema ‘Tradición, música y legado’

