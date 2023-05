Noel Schajris, de ‘Sin Bandera’, nos habla de su próxima visita a Colombia

Luego de algunos años, el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García, integrantes de Sin Bandera regresan a Colombia para brindar un inigualable concierto y cantar éxitos como En esta no, Kilómetros, Te vi venir, Entra en mi vida, Mientes tan bien y más. En esta entrevista, el argentino de 48 años nos reveló detalles de sus próximos proyectos a dúo y como solista, su visita a nuestro país y más.

Silencio es su nuevo sencillo, uno de los tantos temas que estará en su nuevo álbum Siempre lo Supe, el cual podrán escuchar sus fans a partir del 17 de mayo. “Siempre supe que me iba a dedicar a la música a partir de los trece años, antes de eso estaba pensando en ser astronauta, arquitecto o ingeniero. A los trece años mi abuela me compra mi primer piano y dije ‘claro, es aquí'. Siempre supe que iba a vivir de esto, como sea, la determinación estaba”, nos confesó.

¿Cuándo viene Noel Schajris a Colombia?

En esta charla, el cantante también conocido por sus composiciones Momentos y No veo la hora nos habló de la importancia de Colombia para su vida, a pesar de no visitar el país constantemente. “La vida ha querido que, sin buscarlo, el 80% de los artistas ahora que han trabajado conmigo son de Colombia. Supongo que es porque parte de mi equipo son colombianos, Colombia está en mi vida muy fuertemente en los últimos años. Yo me dejo rodear, me han rodeado y estoy feliz con ellos”, contó.

Lo prometido es deuda y Sin Bandera regresa a Colombia para ofrecer, a propósito de sus 20 años juntos, dos únicos conciertos: el 7 de junio en Medellín y el 8 en Bogotá, un show donde no solo cantarán sus mejores éxitos sino que el argentino de 48 años cumplirá el deseo de muchos fanáticos: cantar sin camisa. “Yo no se qué me pasa, no sé si es la edad, pero a mí me da calor y yo ya no estoy dispuesto a estar sufriendo, entonces cuando la temperatura es calientita ya se generó una dinámica que la gente ya está esperando a que me quite la camisa y como ya estoy haciendo ejercicio, me siento mas confiado”, confesó entre risas.