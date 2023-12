Nick Carter de Backstreet Boys tendrá concierto en Colombia. Único show en Bogotá

Nick Carter, integrante de la famosa boy band norteamericana Backstreet Boys creada en 1993 y actualmente activa, regresa de nuevo a Colombia esta vez en su faceta como solista para presentar un único show en la capital del país que hace parte de su gira internacional ‘Who I Am 2024 Tour’, la cual también llevará a este artista oriundo de Nueva York por países de Latinoamérica como México, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Ecuador.

LUGAR Y FECHA PARA CONCIERTO DE NICK CARTER

Nick Carter Bogotá Fotografía por: cortesía

En tan solo quince días, exactamente el 12 de enero del 2024, los fanáticos de Nick Carter podrán ver al artista presentando un único concierto en el Teatro Astor Plaza de Bogotá. Esa noche el cantante pop no solo traerá nueva música como su reciente hit Made Of Us que hace parte de su tercer álbum como solista, también podrán escuchar canciones de amor de sus anteriores trabajos discográficos y éxitos de la agrupación Backstreet Boys que en su momento lo catapultaron a la fama.

BOLETAS PARA UN ÚNICO SHOW DE NICK EN BOGOTÁ

Las entradas en Localidad única para disfrutar del concierto de Nick Carter en el Teatro Astor Plaza de la capital del país el viernes 12 de enero están disponibles por medio del portal del organizador del show www.ubk-entertainment.co y por venta física directamente en la taquilla del teatro en la Calle 67 N.11-58, así como en Spooky House, Tecno Punto y en Sin Fronteras Discos.

