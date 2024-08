Nelson Velásquez reaccionó a su condena de 4 años en la cárcel: “es mentira”

Cuando el cantante Nelson Velásquez, de 51 años abandonó la reconocida agrupación Los Inquietos del Vallenato, no imaginó que más de una década después sería condenado por cantar las canciones que lo hicieron famoso.

El asunto data del 2012 cuando Jair López, representante legal del grupo, se quejó porque Velásquez continuaba cantando los éxitos de Los Inquietos, a pesar de no hacer parte de él. El caso llegó a instancias judiciales y López presentó una demanda formal. Mientras esta evolucionaba, Nelson siguió presentándose con los mencionados temas en tarimas dentro y fuera del país. Hay que señalar que este no es el único caso así, pues los ex intérpretes de famosos grupos suelen presentarse y cantan temas de sus agrupaciones anteriores.

Este 28 de agosto la demanda tuvo un resultado y Nelson Velásquez fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. No obstante, podría pagar una multa de más de 20 millones de pesos y un periodo de prueba de 48 meses, durante el cual deberá cumplir con ciertas condiciones para evitar ir a prisión. Se sabe, no irá a la cárcel, ya que se le concedió la suspensión condicional de la pena.

Podrías leer: Nelson Velásquez fue condenado a cuatro años de cárcel ¿Qué pasó?

Por supuesto, la noticia ha impactado a la industria musical y marca un precedente en nuestro país. Cantantes como Yeison Jiménez y Francy mostraron su sorpresa en redes . Ahora, es el mismo Nelson quien ha dado las primeras declaraciones al respecto.

¿Qué dijo Nelson Velásquez después de ser condenado?

Fue para la emisora Tropicana que el intérprete dio sus primeras declaraciones y se mostró optimista y con fe a pesar de la condena. “Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mostrando nuestra música. Nadie, solamente Dios, el día que me quite la vida o quiera llevarme”, menciono priorizando la música y el público. “De resto, hay Nelson para rato”.

EL intérprete no dejó ver que tuviera intención de claudicar, por el contrario. “Aquí estoy y aquí me quedo. Nadie va a hacer que Nelson Velásquez se rinda”.

Habla mánager de Nelson Velásquez: “vamos a apelar”

Por su parte Álex Díaz, mánager de la agrupación de Nelson Velásquez, habló con El Pilón y reiteró la tranquilidad de artista.

“Aunque hayamos perdido todas las opciones eso es excarcelable, es mentira que Nelson va a la cárcel. Nosotros vamos a apelar, nos vamos a segunda instancia porque Los Inquietos nos reclaman por cantar las canciones que Nelson grabó y pienso que, si van a meter preso a la gente por cantar canciones de otro, entonces nos van a tener que meter presos a todos los vallenateros porque todos cantan canciones de otros”, mencionó categórico Díaz.

“Nelson canta las canciones que él grabó y pensamos que el juez se equivocó demasiado con la sentencia. Quedamos atónitos y desconocemos por qué esa sentencia… Alex Manga canta canciones de Los Diablitos, Heber Vargas de Los Gigantes, Ana del Castillo de todo el mundo, Orlando Liñán de Diomedes, nosotros cambiamos de disquera y no pasa nada”, agregó Álex Díaz.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento