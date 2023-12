Martin Garrix, uno de los mejores djs del mundo regresa a Colombia. Boletas y más

Martjin Garritsen, mejor conocido por los amantes de la música electrónica como Martin Garrix, regresa a Colombia para presentar un impresionante show a inicios del próximo año en Bogotá. Este dj, considerado en la actualidad como uno de los tres mejores disc jockeys del mundo según la prestigiosa revista DG MAG, deleitará a miles de asistentes a un emblemático escenario de la capital con su EDM (Electronic Dance Music).

FECHA, LUGAR Y MÁS SORPRESAS

La fecha para disfrutar la fiesta de manos de Martin Garrix será el 23 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá, lugar que cuenta con los recursos técnicos y de sonido, iluminación y efectos especiales que garantizan una experiencia inolvidable para el público asistente. Allí el afamado dj europeo tendrá un show con sonidos envolventes, luces y efectos visuales que acompañarán éxitos como Animals, In The Name Of Love y Summer Days.

VALOR DE LAS BOLETAS MARTIN GARRIX

El show de Martin Garrix en Bogotá que se anuncio hoy ha causado tal sensación en los amantes del EDM que a pocas horas de su salida, la boletería en Etapa 1 ya se agotó. Sin embargo, los fanáticos del dj neerlandés aun tienen la posibilidad de adquirir sus entradas en ‘precio full’ por medio del portal de tuboleta.com. Para Primer Piso en Tribuna Fan Sur y Norte los valores son de $440.000, y en Platea $250.000. Para Segundo Piso oscilan en $260.000 y $280.000. Y en el caso de Tercer Piso se encuentran $100.000, $140.000 y $180.000. Ingresa ya mismo por tus entradas.

