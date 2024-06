Letra completa de ‘Si antes tu hubiera conocido’, la nueva canción de Karol G

Karol G sorprendió con el lanzamiento de su sencillo Si antes te hubiera conocido, el cual se estrenó el 20 de junio de 2024 y generó gran expectativa entre su comunidad de seguidores, sobre todo entre quienes piensan que se trató de una dedicatoria para Feid.

Puedes leer aquí: Shakira vivió incómoda y molesta situación en la clínica donde su papá está recluido

El videoclip de 'Si antes te hubiera conocido' fue filmado en la República Dominicana, un lugar que Karol G ha mencionado como fuente de inspiración para su música. Fotografía por: Cortesía Karol G

Karol G se lanzó con novedosa propuesta musical

La nueva canción de Karol G presenta una fusión de ritmos en los que destacan elementos del merengue. Sin embargo, llamó la atención que la composición cuenta la historia de relación que no prosperó porque otra persona llegó primero.

Y aunque en la actualidad ‘La Bichota’ goza de las mieles del amor con Feid, en redes sociales surgió una teoría la cual indica que, al parecer, esta sería una canción que la paisa le habría escrito al ‘Ferxxo’ antes de iniciar su relación amorosa.

Por ejemplo, hay consideran que Karol G dio una señal clara de la persona a la que va dirigida Si antes te hubiera conocido, tras lucir unas gafas verdes en los últimos segundos del videoclip de la canción. Imagen que, justamente, fue elegida como la miniatura en YouTube.

“Ustedes saben que Karol tiene muchas canciones guardadas desde hace mucho tiempo. Esta me suena que era para Feid cuando estaba con Nicole”, “no puedo dejar de ver dedicatorias por todo lado, desde que ella dijo que escribió muchas canciones en sus momentos difíciles” y “¿no se han puesto a pensar que, a lo mejor, era dedicada a Anuel?”, fueron algunos de los comentarios que desató el estreno de la cantante antioqueña.

Puedes leer aquí: Ángela Aguilar estrenó su canción ‘Gotitas saladas’ ¿Dedicatoria a Christian Nodal y Cazzu?

Letra completa de ‘Si antes te hubiera conocido’, nueva canción de Karol G

Ke lo ke

Estamos a rulay

Empezó el verano

Fuego

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Sino como otra cosa,

Usted cerca me pone peligrosa,

Por un besito

Hago cualquier cosa

La novia suya me pone celosa

Y aunque es hermosa

Ey!

No te va a tratar como yo,

No te va a besar como yo,

No está tan rica, así como yo

Ella es timida y yo no,

Con estas ganas que tengo yo,

Me atrevo a comerme a los dos,

Hoy estás jangueando con ella,

Pero (mmm)

Después tal vez no

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Ey!

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Ey!

Y yo te veo y no sé

Cómo actuar

Bebé pa’ conquistarte

Que me pasen el manual

Espero lo que sea,

Yo no me voy a quitar

Tengo fé que esos ojitos

Un día me van a mirar

Yo me caso contigo,

Mi nombre suena bien con tu apellido

Estoy esperando el primer descuido,

Pa’ presentarte como mi marido

Yo me casó contigo,

Mi nombre suena bien con tu apellido

Estoy esperando el primer descuido,

Pa’ presentarte como mi marido

No has entendido que

No te va a tratar como yo,

No te va a besar como yo,

No está tan rica, así como yo

Ella es timida y yo no,

Con estas ganas que tengo yo,

Me atrevo a comerme a los dos,

Hoy estás jangueando con ella,

Pero (mmm)

Después tal vez no

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

(Ey, ¿Cómo?)

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

no como amigos

(No, no, no)

Ey, Ey, Ey

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido