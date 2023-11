Laura Maré presento nuevo EP y reveló íntimo secreto sobre su próximo trabajo

Laura Maré es el nombre artístico de Laura Vargas Zabaraín, una joven cantante que se ha dedicado a contar historias por medio de la música, tal y como lo hacen Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín, sus padres, pero desde el periodismo.

Laura Maré también debuto hace tiempo como actriz en la novela ‘Ventino’, del canal Caracol Fotografía por: Instagram

¿Quién es Laura Maré?

Nació en Bogotá hace 24 años y estudió ciencias políticas y derecho, pero su verdadera esencia siempre estuvo en ser artista, por eso hace casi dos años emprendió de manera profesional su proyecto musical.

La joven cantautora se estrenó en la industria con un sencillo titulado Sabor a coco, inspirado en la historia amorosa de una amiga suya. De allí nació la idea de relatar las experiencias de quienes le rodean para resignificar esos momentos y convertir los recuerdos en canciones.

Desde entonces, Laura Maré ha lanzado Beatriz, Isabela, Daniela, Antonia y María, que hacen parte de su primer EP, titulado Amores prestados.

La promesa pendiente de Laura Maré con la música

En entrevista con la Revista Vea, Laura explicó que Amores prestados hace referencia justamente a que tomó romances ajenos, más exactamente los de sus mejores amigas, y describió esas historias en dichas composiciones.

“Por eso es un álbum muy especial para mí, porque son vivencias y sentires reales, que identifican a cada una y a lo que estuvo viviendo en su momento. Me parece lindo que todo esto permite darse cuenta que la música cuenta cosas de verdad, es arte y al final todo esto es magia en medio de lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros”, comentó.

Laura Maré también le reveló a la Revista Vea que tiene una promesa pendiente con la memoria de su abuela Inés, madre de Inés María Zabaraín, quien falleció en febrero de 2022. De hecho, planea que uno de sus próximos trabajos discográficos sea contando la historias de su familia.

“La persona que más me mostró a mí en la vida que el amor es lindo fue ella, y yo creo que por eso me ha costado mucho escribir una canción digna de ese amor. Al final, dedicarme a escribir estas canciones es una enseñanza que ella me dejo, así como me enseñó que la vida se trata de sentir y de sentir bonito por la gente. Tengo un anhelo, y esto nunca lo he dicho, pero me encantaría hacer un EP en el cual recopile las historias que hay en mi familia, como las de mis abuelos o mis papás”, concluyó en su charla con este medio.