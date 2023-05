Latin GRAMMY ya tiene fechas de realización en España

En noviembre, como es tradición año tras año, se realizará la ceremonia de los que son considerados los premios más importantes de nuestra música a nivel global, los Latin GRAMMY, que para su edición número 24 ha anunciado que como gran novedad y por primera vez en su historia, sale de territorio americano y más concretamente de los Estados Unidos para realizarse por primera vez en Europa, puntualmente en España.

Los Latin GRAMMY se trasladan de Las Vegas a Sevilla en el 2023. Fotografía por: Archivo particular

CIUDAD Y FECHA DE LOS LATIN GRAMMY 2023

En días pasados se confirmó que los Latin GRAMMY para 2023 se trasladan por primera vez de los Estados Unidos a España. Luego de 23 ediciones realizándose en ciudades como Miami y Las Vegas, ‘ciudad del entretenimiento’ que albergó a estos importantes premios en los últimos años, este año, para su edición 24 se mudan a la ciudad de Sevilla en el país ibérico, esto tras el anuncio de ‘el comienzo oficial de una asociación de tres años entre La Academia Latina de la Grabación y la Junta de Andalucía’, según informó la organización.

En cuanto a la fecha esta semana se conoció que manteniendo el mes de noviembre como el mes tradicional de los GRAMMY Latino, el día para la retransmisión será el jueves 16 de ese mes, y se podrá ver por la señal de Univision en Estados Unidos y por RTVE en España, concluyendo así una semana llena de eventos que es considerada la fiesta más grande e importante de la música Latina en el mundo. Dicha semana de los Latin GRAMMY este año incluye la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista, y una recepción para los nominados, entre otros eventos.

NOMINADOS A LOS LATIN GRAMMY 2023

El Latin GRAMMY es el galardón internacional más importante de la música de nuestro continente y el único otorgado entre pares que celebra la excelencia en la música latina en todo el mundo. Los nominados a la 24.a Entrega Anual del GRAMMY Latino se conocerán el próximo martes 19 de septiembre de 2023, estos elegidos saldrán luego de que los artistas interesados ya han presentado su postulación y de una primera y segunda ronda de votación que serán entre julio-agosto y septiembre-octubre, respectivamente. Tras este proceso, el 19 de septiembre se conocerán los nominados finales a las diferentes categorías. Estaremos informando.

