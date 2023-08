La Orquesta Lebrón presenta ‘Un Minuto’, su más reciente lanzamiento musical

Una vez más, Carlos y José Lebrón sorprendieron gratamente a sus miles de seguidores, quienes por años han estado apoyándolos en su carrera artistas.

Precisamente, hace unas semanas, los integrantes de la Orquesta Lebrón, revelaron, a través de sus canales de difusión y medios aliados, que muy pronto los sorprenderían con un nuevo lanzamiento musical, que reforzaría un sentimiento romántico y conquistador.

“¡Estamos muy contentos! Nos sentimos alegres, en particular yo tengo una sensación muy especial. Volví a escribir, volví al estudio, regresé a esa conexión con el amor, con una letra muy sensible que me inspiró una mujer. Fue algo que me pasó con alguien que trabajaba demasiado y, entre la distancia y sus ocupaciones, no podíamos hablar mucho y ahí le pido solo un minuto para decirle todo lo que siento por ella. Con mi hermano Carlos decidimos que fuera la primera canción de este nuevo camino que seguimos recorriendo juntos, ahora con nuestra Orquesta Lebrón”, explicó José, director de la agrupación.

Carlos Lebrón, codirector, cantante y corista de la Orquesta Lebrón, indicó en entrevista exclusiva para Revista Vea que se encuentra feliz y comprometido con su público, a quien no duda en agradecerle todo el cariño que le brindan, pues sabe que ellos siempre están esperando lo mejor de él.

“Aprovecho la oportunidad que nos brindó Revista Vea para decirles a todos que muy pronto se vienen sorpresas muy lindas, así que no duden en seguirnos en nuestras redes sociales para seguir conectados y al tanto de lo que va sucediendo en nuestro día a día. ¡LOS QUEREMOS!”, señaló el cantautor Carlos Lebrón.