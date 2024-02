La increíble historia de ‘Chao lola’, el éxito de Juan Fernando Velasco

Juan Fernando Velasco es un cantautor con gran reconocimiento en la industria musical gracias a canciones como Déjame, Dicen, Hoy que no estás y Chao, Lola, considerada como su mayor éxito.

Justamente, Juan Fernando Velasco habló con la emisora Bésame FM sobre Chao, Lola y recordó cuál fue su inspiración para crear una letra que ha sido banda sonora de miles de desamores.

‘Chao lola’, hace parte de 'Tanto amor', un álbum que Juan Fernando Velasco lanzó en 2002. Fotografía por: Cortesía prensa Juan Fernando Velasco

La historia de ‘Chao Lola’, canción de Juan Fernando Velasco

De acuerdo con lo expuesto por el cantante a dicha estación radial, Lola fue la mujer con la que estuvo casado por más de 15 años. Sin embargo, fue tras su primera ruptura que escribió las líneas de una canción que le traería dinero y fama internacional tiempo después.

“Cuando escribí ‘Chao, Lola’ teníamos un año y medio de relación, pero terminamos. Es una historia más compleja de lo que voy a explicar, porque sería muy largo hacerlo (...) Terminamos y yo me di cuenta de que ella ya no sentía nada por mí, entonces empecé a tratar de reconquistarla. Sin embargo, había una suerte de competencia con mi mejor amigo, que se enamoró de Lola y Lola estaba tratando de enamorarse de mi mejor amigo para olvidarme a mí. Por eso es ‘la carrera absurda’”, explicó sobre su composición.

Juan Fernando Velasco mencionó también que el nombre de la canción, que para muchos podría sonar particular, se debe también a un inesperado suceso.

“A los 3 meses dije: no doy más. Por eso estaba ‘despiadadamente solo’, porque había perdido a mi pareja y había perdido a mi mejor amigo. Y entonces, compuse ‘Chao, Lola’ (…) Grabé el archivo de esta canción, que la escribí así como muy rápidamente porque era todo lo que sentía, y cuando grabé el archivo le puse de la nada como ‘Chao, Lola’ (...) Al tiempo, volvimos y terminamos casándonos y estuvimos juntos 15 años. Y ese amigo sigue siendo un amigo querido”, concluyó el artista de 52 años.

Letra de ‘Chao Lola’, de Juan Fernando Velasco

Y hoy que estoy tan despiadadamente solo

Hoy que juegas fuegos para ver si me amas

Hoy que tus proyectos ya no van conmigo

Y te sientes tan segura de mi amor

Linda, hoy te pido que me des respiro

Voy a detener esta carrera absurda

El amor no es algo que se busca en otro

Déjame soñarte entre tus delfines

Déjame sentir que todavía estás

No te me aparezcas para ver que no eres

La mujer que tanto tanto yo amé

Ni siquiera llames, no digas mi nombre

Quiero recordarte estando junto a mi

Quiero despertar pensando que estas cerca

Quiero despertar sin despertar

Y los girasoles que sembré en tu vida

Te parece hoy que no eran tan bonitos

Las conversaciones y el espagueti

Todo lo que fuimos nada vale ya

Los hijos que nunca ya vendrán contigo

Deja de alargar esta muerte tan lenta

Deja de decir que ya no sientes nada, ya lo se

Déjame soñarte entre tus delfines

Déjame sentir que todavía estás

No te me aparezcas para ver que no eres

La mujer que tanto tanto yo amé

Ni siquiera llames no digas mi nombre

Quiero recordarte estando junto a mi

Quiero despertar pensando que estas cerca

Quiero despertar sin despertar

Voy a detener esta carrera absurda

El amor no es algo que se busca en otro