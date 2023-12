La historia detrás del villancico ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’

Navidad representa para muchos una época de unión y esperanza, mientras los más pequeños de la casa viven la magia de esperar y recibir los regalos que desean. Sin embargo, no todos los niños tienen este privilegio y Mamá, ¿dónde están los juguetes? es una clara muestra de ello.

Puedes leer también: Hijo de Martín Elías rindió homenaje a su padre con una nueva versión de ‘Linda’

La historia detrás de ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’

Durante décadas, este popular villancico ha hecho parte del listado de canciones preferidas por los colombianos para escuchar en diciembre, aunque muchos la catalogan como una de las más tristes.

La letra narra el diálogo entre una madre y su hija, que le pregunta por qué el Niño Dios no la quiere y si hizo algo malo para merecer ese castigo. La madre, sin saber qué decir, le da distintas excusas para justificar la ausencia de los tan anhelados obsequios.

“¿Será que tú hiciste algo malo y el Niñito (Niño Dios) lo supo?, por eso no los trajo. Mi amor, ya no te sientas triste; mi amor, si a tu lado me tienes. Y así, esperaremos juntas y rezaremos al cielo hasta el año que viene”, dice un fragmento de Mamá, ¿dónde están los juguetes?

Te puede interesar: Festival Estéreo Picnic cambió de locación y se trasladó al corazón de Bogotá

Otros datos sobre ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’

La canción fue escrita por el compositor venezolano Oswaldo Oropeza, quien también es el autor del clásico Faltan cinco pa’ las doce.

De acuerdo con lo que contó en varias ocasiones el artista, quiso reflejar la realidad de muchos niños que no tienen la oportunidad de recibir un juguete o un regalo material en Navidad, y que se sienten tristes y decepcionados.

El tema se estrenó en diciembre de 1962 y la clásica voz, que muchos pensaban era de un niño, fue interpretada por la venezolana Raquel Castaños, quien tenía alrededor de seis años cuando grabó el villancico.

Mamá, dónde están los juguetes? se convirtió en un éxito y se difundió por toda Latinoamérica, formando parte de las Novenas y celebraciones navideñas. No obstante, también ha generado controversia por parte de quienes consideran que transmite un mensaje negativo sobre una época especial para los niños.