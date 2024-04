Karol G en Bogotá: canciones que ‘La Bichota’ interpretará y los artistas invitados

Tras el lanzamiento de Mañana será bonito, su más reciente álbum musical, Karol G sea posicionado como una de las artistas femeninas latinoamericanas más importantes a nivel mundial.

Gracias al éxito en ventas y reproducciones, la paisa y su equipo de trabajo decidieron crear Mañana será bonito tour; una gira de conciertos hecha para todos sus seguidores, en el cual, todos los asistentes pueden cantar y disfrutar al máximo de cada una de las canciones del disco.

Precisamente, el estadio Nemesio Camacho EL campin se prepara para recibir a La Bichota y su espectáculo. Los conciertos programados serán para los días 5 y 6 de abril; cabe mencionar que, la paisa logró hacer sold out en cuestión de horas, pues sus fieles seguidores están a la espera de la boletería.

Con más de 45 mil asistentes confirmados por noche, los conciertos de Karol G en Bogotá se perfilan como uno de los eventos más importantes de la industria musical nacional.

Karol G en Bogotá: canciones que ‘La Bichota’ interpretará

Según información en redes sociales, habrá un escenario principal, en el que se escucharán alrededor de 36 canciones.

TQG, Besties, Mi cama, El barco, X si volvemos, Tusa, Amargura, Bichota G, Oki Doki, Una noche en Medellín, Se jodio todo, Punto G, Bichota, El makinon, Qlona, Carolina, Gatúbela, Friki, Tá OK, Ocean, Pero tú, A ella, Créeme, Mientras me curo del cora, Ojos ferrari, Tus gafitas, Cairo, Mi ex tenía razón, Don’t be shy, Kármika, Gucci los paños, 200 copas, Mami, Amargura, Provenza y Mañana será bonito.

Karol G en Bogotá: artistas invitados

Artistas confirmados: por otro lado, se conoció que Agudelo 888 y Jhay P serán los dos invitados especiales para abrir su primera fecha en suelo bogotano, mientras que Ñejo y Sharik aparecerán en el medio de la velada. Mientras tanto, para el sábado 6 de abril estarán Ela Taubert y Andy Rivera.