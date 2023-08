Juliana Velásquez revela detalles de ‘Florecer’, su gira musical

Gracias a su talento vocal, puesta en escena y canciones, Juliana Velásquez es catalogada como una de las artistas más queridas y reconocidas por los colombianos, pues muchos de ellos han sido testigos del crecimiento artístico y profesional que ha tenido la capitalina.

La bogotana, además de su talento vocal, también ha participado en varias producciones audiovisuales para plataformas de streaming y canales de televisión como RCN y Caracol, logrando demostrar su versatilidad en las artes. Juliana se está posicionando como un referente de artista independiente e integral en América Latina.

Concierto de Juliana Velásquez en Bogotá

La ganadora del Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista en 2021, espera este 12 de agosto compartir una noche inolvidable con sus seguidores en el Royal Center de Bogotá, ciudad en la que cierra esta gira musical nacional, la cual comprendido cerca de 6 capitales nacionales.

Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en la atmósfera emotiva y apasionada que caracteriza las presentaciones de Juliana, una experiencia que quedará grabada en sus corazones para siempre; este concierto promete ser un evento inolvidable para los amantes de la música y los seguidores de Juliana.

Las entradas para este espectáculo ya están disponibles a través de Entradas Amarillas, y se espera una alta demanda por parte de los fanáticos que anhelan ser parte de esta noche memorable.

“¡Wow! No se alcanzan a imaginar lo feliz que me siento de presentar mi show en mi neverita linda (Bogotá), desde pequeña soñaba con este momento y hoy me encuentro a tan solo días de vivirlo y disfrutarlo al máximo con mi gente (…) Invito a todas las personas a asistir, no hay excusas, abrimos una localidad para menores de edad, entonces puede asistir en familia”, señaló la intérprete de Narices Frías en entrevista exclusiva con Revista Vea.