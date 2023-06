Gloria Estefan primera latina en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores

Tras más de 45 años de carrera artística desde que se dio a conocer con el éxito mundial que tuvo junto a su anterior agrupación Miami Sound Machine, la cantante de origen cubano nacionalizada en Estados Unidos Gloria Estefan fue reconocida al ingresar al Salón de la Fama de los Compositores (SHOF por sus siglas en inglés). De esta manera la cantautora se convirtió en la primera mujer latina en tener tan alta distinción en la se encuentran algunas de las figuras más relevantes de la música moderna, tales como: Carole King, Billy Joel, Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Bruce Springsteen, Phil Collins, Neil Diamond, Lionel Richie y Elton John, entre otros.

“LA MÚSICA ME HA SALVADO”, GLORIA ESTEFAN

Gloria Estefan y Sasha Estefan Fotografía por: Getty Images

La gala 52 del Salón de la Fama de los Compositores tuvo lugar este jueves 15 de junio en el Hotel Marriot Marquis de Nueva York. Al evento asistió Gloria Estefan en compañía de su esposo Emilio Estefan y su nieto Sasha Estefan, con quien además interpretó una canción acto seguido de cantar un popurrí con sus más reconocidos éxitos. “A los fans que han encontrado en mi música lo que yo encontré en la música de los compositores que me cambiaron el alma a lo largo de mi vida, les doy las gracias por ese privilegio. Puedo asegurarles que es igual de mágico desde el otro lado de la canción (…) La música me ha salvado”, pronunció la cantante en su discurso de agradecimiento.

EL SALÓN DE LA FAMA Y OTROS RECONOCIMIENTOS

Junto con Gloria Estefan otras personalidades de la música que este año ingresaron al Salón de la Fama de los Compositores fueron la nigeriana Sade Adu, el británico Lynne y los estadounidenses Snoop Dog, Glen Ballard, Liz Rose y Teddy Riley. El Salón de la Fama de los Compositores se estableció en 1969 como un reconocimiento para compositores con un catálogo notable tras más de 20 años de carrera contándose como fecha el primer gran lanzamiento de una canción. Algunas de los temas que fueron tenidos en cuenta para incluir a Estefan son Anything for You, Don’t Wanna Lose You, Words Get In The Way y Rhythm Is Gonna Get You y Let’s Get Loud.

