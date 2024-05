Giovanny Ayala atacó a colega por sacarlo del remix de ‘Regalada sales cara”

La música popular es uno de los géneros más escuchados en Colombia. Giovanny Ayala se ha destacado como uno de los mejores gracias a éxitos como De rodillas te pido, Anoche la escribí, De qué te las picas, El idiota, No te creas tan importante, entre otras.

Te puede interesar: ¿Fue grosera? Beba del ‘Desafío’ habló de su choque con Andrea Serna: “me da risa”

A lo largo de su carrera, el artista llanero ha hecho colaboraciones con otros cantantes de su género, entre ellos, con Ciro Quiñonez, con quien, en el 2018, lanzó su tema Regalada sales cara.

¿Qué pasó con Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez?

Aunque parecía que los dos artistas tenían una gran amistad, todo parece indicar que ya no. Todo surgió por el lanzamiento del remix de la canción anteriormente mencionada, que fue estrenado ayer, donde aparece Ciro Quiñonez, el compositor, junto a Jessi Uribe, Pipe Bueno y Luis Alfonso, como invitados especiales.

No obstante, Giovanny Ayala, el cantante del tema original no participó del video, y para muchos de sus seguidores fue extraño, por lo que comenzaron a preguntarle qué había ocurrido.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Por qué Giovanny Ayala no participó en el ‘remix’ de ‘Regalada sales cara’?

A través de sus redes sociales, el artista popular se mostró bastante molesto porque, según él, Quiñonez lo dejó por fuera. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 443 mil seguidores, Ayala publicó un video refiriéndose al tema. “Para que respete, la lealtad y el agradecimiento cuando un día se le dio la mano a Ciro Quiñonez”, se lee en la descripción del post.

En el clip, el artista aseguró estar decepcionado de su colega, a quien ayudó de corazón en sus inicios. “Yo miraba a Ciro un hombre súper trabajador. Él había grabado con varios y no pasaba nada. Él me decía ‘yo quiero ser grande, yo soy un hombre luchador, yo quiero que todo el país me reconozca, yo no lo voy a olvidar a usted jamás en la vida’”, comenzó diciendo.

Ayala también afirmó que cuando lanzaron la canción, él le dedicó mucho tiempo a la promoción por toda Colombia para apoyar a Ciro, quien hasta ahora comenzaba a darse a conocer.

No obstante, Giovanny afirma que Quiñonez es un desagradecido que no recordó todo el apoyo que él brindó. “En diciembre me dijo que hiciéramos un remix de Regalada sales cara. Me dijo que yo tenía que estar ahí. Le dije, ‘invitemos a mi hijo Sebastián Ayala’, me dijo que no, entonces le dije, ‘si no va él no voy yo’, era para probarlo. Como no, entonces después le dije, bueno, para cuándo es, me dijo que había que meter una plata. Yo dije que ponía 50 palos (millones)”, contó.

Vea también: Carmelo, Carla Giraldo y Lina Tejeiro se ‘cantaron la tabla’: “me tiene aburrida”

Rifirrafe de Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez por remix de Regalada sales cara

Al parecer, los artistas no lograron ponerse de acuerdo, por lo que, finalmente, Ciro sacó el tema junto con Pipe Bueno, Jessi Uribe y Luis Alfonso, hecho que molestó por completo a Giovanny.

“Me sorprendió cuando me pidieron plata a mí, al que creyó en Ciro Quiñonez. En vez de pedirle plata a ellos que iban a participar me pidió plata a mí, la promoción es cansona, pero yo lo tomé de la mano para ayudarlo. Cuando sale el tráiler estaban todos menos yo. Me clavó el puñal por detrás, desagradecido de miércoles. Esa amistad suya es falsa. Esa lealtad le falta a Ciro Quiñonez, es tan falsa esa lealtad que dice tenerle a sus compañeros, como el aliento que tiene maluco por esa boca que escupe mentiras diciéndole a la gente que yo no quise ir al remix, eso es física miércoles, no sea mentiroso”, le dijo bastante ofuscado.

Por ahora, Ciro no se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir lo que dice su colega.