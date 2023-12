Fher de Maná arremete contra el reguetón: “No voy a hacer nada con Bad Bunny”

Sin duda alguna el grupo mexicano Maná es todo un referente musical que ha perdurado por décadas. La reconocida banda ha estado vigente por más de 30 años manteniéndose entre el rock y la balada y en algunos trabajos ha explorado en otros géneros, no obstante, el urbano ha estado fuera de su espectro.

EL diario El Mundo entrevistó recientemente a Fher, el líder de la agrupación, y le indagó sobre la popularidad del reguetón en el mercado, asunto que de alguna manera lamentó. Para el famoso la inconformidad en este ritmo radica en el lenguaje que utiliza y el contenido de las canciones. “Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, enfatizó.

Sobre su interés en interpretar reguetón o incluso hacer un dúo, como otras estrellas como Shakira, lo han hecho, Fher sorprendió con su respuesta dejando claro que en realidad no tiene interés en probar el exitoso ritmo, que incluso su hijo Dalí consume.

Fher Olvera dijo: “Me está diciendo que debo tocar un poco de reguetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bud Bunny”, mencionó al diario ibérico revelando además que su hijo fue quien le propuso un posible dueto. Para Fher más allá del gusto, el exitoso género posee características que a él particularmente no le agradan.

“Cae en la vulgaridad (el reguetón)”, Fher de Maná

“El lenguaje del reguetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, mencionó y luego se refirió a algunos intérpretes de la música urbana. “Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.

Sin embargo, también hay que decir que habló del talento de Rosalía. “Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”.

