Festival Estéreo Picnic 2024: lista de artistas, precio de las boletas y más

Los días 21, 22, 23 y 24 de abril del 2024 llegará de nuevo a Bogotá el Festival Estéreo Picnic, evento que se ha convertido en el festival de música más importante de Colombia y uno de los más relevantes dentro del calendario anual en Latinoamérica. Precisamente, la organización del FEP acaba de confirmar el cartel de artistas que estarán presentándose durante los cuatro días en el Campo de Golf Briceño a las afuera de la capital del país. Entérate aquí del listado completo.

ARTISTAS FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2024

El Festival Estéreo Picnic 2024 traerá como cabezas de serie durante sus cuatro días a reconocidos artista como: Feid, Blink-182, Paramore, SZA, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, Bad Gyal, Placebo, The Offspring, Proyecto Uno, ZHU, Tainy, Black Coffee, Puerto Candelaria, Fruko y Sus Tesos, Phoenix y Grupo Frontera. Ellos estarán apoyados en cada jornada por otros sonidos de diferentes géneros musicales que enriquecerán la escena con sus variadas propuestas, tales como: Hozier, Arca, The Blaze, Four Tet, ZHU, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco, Overside, Greta Van Fleet y King Gizzard and The Lizard Wizard, entre otros. El calendario final día por día pronto será revelado, teniendo como base estos talentos confirmados, y no se descarta nuevos ingresos.

CUÁNTO CUESTAN LOS COMBOS PARA EL FEP

Tras terminar la etapa de venta de paquetes a los fieles ‘Creyentes’ al Festival Estéreo Picnic, la cual fue todo un éxito luego de agotar existencias iniciales a pocas horas de su salida, pronto se abrirá la venta de entradas a público general para jornadas por día o en combos. Por ahora, entre el 7 y 9 de noviembre, la venta está habilitada para clientes Aval en etapa 2 ‘Anuncio Line Up’ en precios que oscilan el $1.405.000 para los 4 días del evento y el $1.164.000 para 3 días en localidad General más costo de servicio. El acceso con privilegios VIP esta en $3.077.000 más servicio. El único canal de venta de entradas o combos para el FEP es el portal ETicket.com.co