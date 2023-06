Don Omar, David Bisbal, Carín León y más lanzamientos musicales de la semana

Llegó el viernes de lanzamientos musicales cargado de buena música que incluyen sonidos como el pop, reguetón, popular, entre otros. Artistas de talla nacional e internacional presentan sus recientes estrenos, que también se pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales.

Lanzamientos musicales

Alex Rose

Después de varios exitosos sencillos con el sonido sumamente dominado, hoy presenta “Frío”, el primer sencillo de su próximo EP.

Yamid Spain

“Gente Tóxica” destaca la importancia de rodearse de personas que aporten positividad y buena energía a nuestras vidas.

Luis Alfonso y Valentino

Como todos los tracks del álbum “El Señorazo”, “Manipuladora” y “Manipuladora Remix” se grabaron en vivo bajo dirección y producción musical de Luis Alfonso.

Iván Villazón

‘El cantor de cantores’ presenta el videoclip de su tema “El Merequetengue”, que reúne sonidos del Vallenato tradicional.

Simón Savi

“Hola ¿Cómo Estás?” Es un sencillo pop que combina en su producción elementos del rock con toques electrónicos.

David Bisbal

“Ay Ay Ay” es una canción que fusiona la esencia característica de la bachata con la energía y frescura que solo David Bisbal puede brindar.

Mad Dogs

En “The Way of the Rocker” se puede encontrar la contundencia de la batería, que viene acompañada de una línea de bajo fiestera y riff de guitarra eléctrica.

Yelsid

Yelsid lanza su nuevo disco ‘El Yelso’, que trae 15 canciones, 10 inéditas. Allí, el artista muestra una imagen fresca y novedosa, con una marca más contundente y sólida.

Nik Salazar

Nik Salazar nos sorprende con su más reciente sencillo titulado “No me cambio por nadie más”, una canción sentida y liberadora.

Xavi Jordan

Xavi Jordan sorprende a sus fanáticos con el lanzamiento de su más reciente single titulado “SDQ”, bajo el nuevo sello bajo WAO Records.

Juancho Valencia

Juancho Valencia regresa con su ciencia esta vez con una pregunta que lo llevó a la investigación: ¿Qué le podría aportar Colombia a la “Charanga eterna” de Cuba; como es conocida la Orquesta Aragón?

Dynell

Dynell, mejor conocido en la industria musical como “La Tinta de Diamante” sorprende a todo su público con su nueva canción ‘Venbai’.

Dareska y Albert Sánchez

Dareska lanza ‘Fue culpa de los dos’ junto a Albert Sánchez, en un dueto que sin duda será un éxito en todas las emisoras del país.

Lyanno

Lyanno lanza su nuevo sencillo musical “Tú la tienes”. El líder emergente del género urbano logra una vez más crear la fórmula perfecta de ritmo y sensualidad.

El Cachorro

En conmemoración del día del padre y en especial a los recuerdos que tiene con el suyo, el artista caleño presenta su nuevo lanzamiento ‘Flor de París’.

ISO

El compositor, productor multi instrumentista e intérprete colombo-americano ISO presenta su nuevo sencillo “Madrid”.

Carín León

Carin León no para de sorprender a todos sus seguidores con nueva música, esta vez presenta su nueva colaboración ‘La Justiciera’ junto a Beto Vega.

J One y Cristina Eutace

Guadalupe es una fusión latina que junta dos artistas con propuestas musicales diferentes, uniendo el género urbano con el regional mexicano.

Shootter Ledo

El artista urbano Shootter Ledo presenta su nuevo sencillo, titulado “Ricota”, que promete cautivar a los amantes de la música con su estilo actual, fresco y moderno.

Vicca

La cantautora colombiana que reside en Nueva York, estrena su más reciente canción, “Pecado Original”, tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

SAI

Atrás queda Simón Trujillo para darle paso a SAI, el irreverente cantante y compositor bogotano que lanza ‘Dieciocho’.

Don Omar

Tras cuatro años sin lanzar un disco de estudio, Forever King incluye 14 temas de los cuales ya dos han logrado la posición #1 en el “Latin Airplay Chart” de Billboard.