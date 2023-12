Disclosure Dj Set en Bogotá. Valor de las boletas, día, escenario y más

Como parte de una gira latinoamericana que los llevará por México, Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia a inicios del 2024, el mundialmente reconocido proyecto de música electrónica británico integrado por los hermanos Guy y Howard Lawrence, regresa a Bogotá para presentar en un alucinante Dj Set de varias horas que incluye todos los éxitos de Disclosure.

LUGAR, FECHA Y DJ SET DISCLOSURE

Esta fiesta del mundo de la música electrónica llegará al Chamorro City Hall de Bogotá el próximo 15 de febrero. Ese día Disclosure deleitará a los amantes del dance music en vivo con un Dj Set que incluye todos sus éxitos desde que se iniciaron en el 2010 hasta sus más recientes producciones y colaboraciones con artistas de la talla de Sam Smith y The Weeknd. Temas como Latch y F For You de seguro se escucharán.

BOLETERÍA PARA DISCLOSURE BOGOTÁ

Las entradas para el show de Disclosure en el Chamorro City Hall de Bogotá ya están a la venta en ‘Etapa 1′ con valores que oscilan entre los $199.000 y los $489.000 (+servicio) para las localidades Backstage, VIP y General. Una vez haya terminado esta etapa inicial, a partir del lunes 8 de enero empezará la venta a precio full en ‘Etapa 2′ desde los $239.000 hasta los $559.000 (+servicio) para las mismas tres localidades por medio del portal www.tuboleta.com.

