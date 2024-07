¿Dedicada a Lina Tejeiro? Juan Duque y Andy Rivera van a estrenar su primera canción

Gracias a su trabajo como actriz, Lina Tejeiro tiene millones de seguidores que permanecen al tanto de su vida íntima, la cual ha compartido con hombres reconocidos en la esfera pública colombiana. Tal es el caso de los cantantes Andy Rivera y Juan Duque, quienes se juntaron por primera vez en una misma canción.

Lina Tejeiro, Juan Duque y Andy Rivera Fotografía por: Instagram @linatejeiro @juanduque @andyrivera

La canción de Andy Rivera y Juan Duque por la que asocian a Lina Tejeiro

Resulta que Juan Duque aprovechó su encuentro con Jhonny Rivera en un viaje a Punta Cana, República Dominicana, para presentar un adelanto de la colaboración musical que hizo junto al hijo del artista de música popular.

“Preguntan siempre por ti, cuando estoy más feliz. Trato de convivir, pero la realidad es que siempre estás aquí. No me conviene, de ese tema no se puede hablar. Solo tres sabemos la verdad, pero nadie se imagina que yo te quiero todavía. Así lo nuestro termine me vas a recordar, es que al amor de una vida no se puede olvidar”, dice parte del tema que, además, bailaron Hernán Gómez, Pipe Bueno y Miguel Bueno.

Tras conocerse que Juan Duque y Andy Rivera están próximos a estrenar una canción juntos, sus curiosos seguidores no tardaron en recordar y nombrar a Lina Tejeiro.

“Me suena a dedicatoria para ya sabemos quién”, “la canción dice ‘solo tres sabemos la verdad’ y no quieren que uno se ponga a decir nada”, “ellos sabían que esto iba a pasar y creo que lo pueden aprovechar a su favor” y “¿qué hará Lina cuando le pongan esta canción en una fiesta?”, fueron algunos de los mensajes que desató la noticia en redes sociales.

¿En qué trabaja Lina Tejeiro actualmente?

Luego de su debut como presentadora en La casa de los famosos, la llanera fue elegida para interpretar su primer protagónico en la nueva versión de la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, cuya edición original se estrenó en 2007.

“¡Por eso no me canso de esperar! Está fue la razón por la que hace unos días mi familia y amigos se emocionaron junto a mí. Y es que, luego de 22 años de un largo camino, de mucho esfuerzo y de sentir muchas veces ganas de abandonar mi sueño por recibir tantos ‘no’, hoy les puedo contar que se hace realidad otro de mis sueños más anhelados: mi primer protagónico”, expresó Lina Tejeiro, quien tendrá el papel de Rosmeri Peláez en esta producción.

El elenco también está conformado por Variel Sánchez (Brayan Ferreira) y Juan Manuel Guilera (Andrés Galindo), como actores principales; y también por Ricardo Mejía, Laura Barjum, John Alex Toro, Julián Caicedo, Laura Taylor, Marcela Agudelo, Clary Borja y Martha Restrepo.