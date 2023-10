Este miércoles 4 de octubre, el reconocido cantante canadiense Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd ‘le bajó la luna’ al público colombiano con su extraordinario show en el estadio El Campín de Bogotá, en medio de su gira mundial “After Hours Til Dawn”.

El concierto inició sobre las 7:00 p.m. con la presentación del productor de hip hop Mike Deam. Posteriormente, el DJ de música electrónica Kaytranda cautivó al público, minutos antes de la presentación de la estrella internacional.

El intérprete de Starboy regresó a Colombia por segunda vez, luego de su presentación en Estéreo Picnic, en el año 2017. Tras su actuación en nuestro país, The Weeknd continuará su gira After Hours Til Dawn por otros países de Latinoamérica incluyendo Brasil, Chile, Argentina y Perú.

Famosos en The Weeknd

Personalidades de la industria del entretenimiento como Laura Tobón, Llane, David Palacio, Julieta Piñeres, JuanDa, El Brayan, entre otros, disfrutaron los mejores éxitos del artista: “Lost in the Fire,” “House of Balloons,” “Can’t Feel My Face,” “The Hills,” “Starboy,” y muchas más.

