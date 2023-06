Concierto The Weeknd Bogotá anuncia últimas boletas disponibles

El multipremiado artista The Weeknd llegará a Colombia el próximo miércoles 4 de octubre para presentar por primera vez su show en nuestro país como parte de su gira mundial ‘After Hours Til Down Global Stadium Tour’, fecha que se hará realidad gracias a Ocesa Colombia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital del país. Esta será una de las paradas del cantante por Latinoamérica, que incluyen Ciudad de México, Rio de Janeiro, Bogotá y Santiago de Chile.

Así se vivirá 'en primera fila' desde Cancha Platino el concierto de The Weeknd en Bogotá, considerado uno de los mejores montajes de la actualidad con despliegue técnico y artístico del más alto nivel. Fotografía por: JOSE SENA GOULAO

ÚLTIMAS BOLETAS THE WEEKND EN CANCHA PLATINO

Los organizadores del concierto de The Weeknd en Bogotá anunciaron que quedan pocas entradas para disfrutar del show de ‘After Hours Til Down Global Stadium Tour’, considerado uno de los espectáculos con mejor producción del mundo. Las únicas boletas disponibles son en Cancha Platino tras una exitosa primera etapa de ventas abierta a finales del 2022. Bajo la premisa “Siente la emoción en primera fila” Ocesa Colombia publicó en sus redes que quedan muy pocas entradas en esa ubicación por valor de $606.000 c/u y vía www.eticket.co, sitio web en donde las ocho localidades restantes aparecen agotadas. No te pierdas este show de talla mundial cargado de música, baile y los más altos estándares técnicos y todos los éxitos del artista canadiense.

¿QUIÉN ES THE WEEKND?

Su nombre de pila es Abel Makkonen Tesfaye, quien nació el 16 de febrero de 1990 en Toronto, Canadá. Su seudónimo o nombre artístico se originó a principios del 2010 cuando en conjunto con el productor Jeremy Rose decidieron crear el proyecto musical de R&B The Weeknd, nombre que finalmente adoptó como artista tras el éxito de sus primeros lanzamientos y captar la atención de otros músicos como Drake, quien apoyó su carrera desde el inicio. La música de este cantante, músico, compositor y productor es reconocida por su versatilidad, explorando el romance y la melancolía en ritmos como el R&B, el Trap, el Pop, el Disco y el Synth pop. Gracias a sus múltiples éxitos The Weeknd ha ganado un sinnúmero de premios entre los que se cuentan 4 Grammy, 20 Billboard Music Awards, 17 Juno, 6 American Music Awards y 2 MTV Video Music Awards, así como 1 Grammy Latino, 1 PrimeTime Emmy y nominaciones a los premios Óscar de la Academia. Sin duda alguna una estrella de la música global que visitará nuestro país en el mes de octubre.

