Concierto de Roger Waters en Colombia. Llegó el gran día fanáticos de Pink Floyd

Roger Waters se presentará esta semana en Bogotá como parte de su gira de despedida de los escenarios titulada ‘This is not a Drill’. El bajista y vocalista, miembro fundador de la icónica banda del rock Pink Floyd, traerá a Colombia por última vez los éxitos de la agrupación conformada en 1965 con un show cargado de éxitos y una puesta en escena que incluye una alucinante producción audiovisual y muchos mensajes sociales, elementos que han caracterizado su trayectoria artística.

Te puede interesar: ‘El violinista André Rieu regresará a Colombia en 2024 junto a su orquesta’.

LUGAR, DÍA Y HORA PARA VER A ROGER WATERS EN BOGOTÁ

Este martes 5 de diciembre el Coliseo MedPlus de Bogotá albergará la última presentación en Colombia de Roger Waters, icónico vocalista de Pink Floyd, como parte de su gira de despedida ‘This is not a Drill’. La apertura de puertas está programada para las 5:00 p.m. y sobre las 8:00 p.m. se espera que el virtuoso músico entre a escena. La fecha marca la tercera y última oportunidad para presenciar la genialidad de uno de los maestros de la historia del rock en nuestra ciudad.

Roger Waters - Pink Floyd Fotografía por: Cristian Garavito / El Espectador

Te puede interesar: ‘Ganadores Premios Nacional de Periodismo Alfonso López Michelsen’.

CANCIONES Y ÚLTIMAS BOLETAS ROGER WATERS EN COLOMBIA

El espectáculo incluye 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, entre ellas: ‘Us & Them’, ‘Comfortably Numb’, ‘Wish You Were Here’ y ‘Animals?’. Además, Waters estrenará su nueva canción ‘The Bar’. El músico estará a cargo de las voces principales, guitarras, bajo y piano, y estará acompañado en el escenario por Jonathan Wilson en guitarras y voces; Dave Kilminster en guitarras y voces; Jon Carin en teclados, guitarra y voces; Gus Seyffert en bajo y voces; Joey Waronker en batería; Shanay Johnson y Amanda Belair en voces, y Seamus Blake en saxofón. Move Concerts y CMN Colombia anunciaron que las últimas entradas están disponibles a través del portal web de taquillalive.com, con valores que oscilan entre los $293.000 y $936.000. Ingresa ya y no te quedes sin asistir.