Concierto de Paul McCartney en Bogotá: fecha, precios y todo lo que debes saber

El famoso músico Paul McCartney, antiguo miembro de The Beatles, se presentará en Bogotá a finales del 2024 en medio de su gira Got Back World Tour. El concierto tendrá lugar en el emblemático estadio Nemesio Camacho El Campín, marcando un evento histórico para los amantes del rock y la música en general.

Te puede interesar: Margot Robbie, protagonista de ‘Barbie’, estaría embarazada de su esposo Tom Ackerley

Paul McCartney sostiene una bandera de Colombia durante su primer concierto en Bogotá, llevado a cabo el 19 de abril de 2012. Fotografía por: El Espectador

¿Cuándo es el concierto de Paul McCartney en Bogotá?

El 1 de noviembre de 2024, el músico británico volverá a Colombia después de 12 años de su primera visita, lo que promete ser una noche inolvidable con clásicos que han trascendido generaciones. Según el portal PaulMcCartney.com, la preventa de la boletería será el miércoles 10 de julio a las 9:00 de la mañana, mientras que la venta general estará disponible a partir del viernes 12 de julio a la misma hora.

Los precios de la entrada oscilan entre los $168.000 hasta los $2.405.000. Para los mayores fanáticos del cantante, los promotores del evento ofrecen una experiencia VIP, la cual varios beneficios, como asistencia a la prueba de sonido con el artista y merchandising oficial.

Este concierto no solo será una oportunidad para disfrutar de la música de Paul McCartney en vivo y de su segunda visita al país, sino también para ser parte de un momento histórico en la música en Colombia.

Seguir leyendo: Karol G se puso a llorar en pleno concierto por la muerte de uno de sus seres queridos

Las canciones que Paul McCartney podría interpretar en Bogotá

La gira Got Back ha presentado una mezcla de canciones que abarcan toda la carrera del cantautor de 82 años, incluyendo éxitos de The Beatles, Wings y su trabajo en solitario.

Los conciertos de Paul McCartney en esta gira han ofrecido aproximadamente 30-31 canciones y suele culminar sus presentaciones siempre con The End, éxito perteneciente al legendario álbum Abbey Road.

Entre los momentos destacados se encuentra la interpretación de Here Today, un tributo a John Lennon, y una presentación especial de Something con un ukelele que le regaló George Harrison. Además, McCartney rinde homenaje a Jimi Hendrix con una grabación de Foxy Lady durante Let Me Roll It. En resumen, la gira Got Back ha sido un viaje emocional y nostálgico a través de la música que ha definido varias generaciones.