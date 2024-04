Capital Fest 2024: listado completo de bandas confirmadas en el concierto de rock

El próximo 17 de mayo se realizará el Capital Fest, el evento que reunirá por primera vez a las bandas de rock colombiano más exitosas y representativas en un solo escenario.

La cita será en el Movistar Arena de Bogotá y los organizadores del festival ya anunciaron todas las bandas que estarán ese día. Serán las siete más emblemáticas.

Este son las siete bandas que estarán en Capital Fest

La nómina comienza con Doctor Krápula, una de las bandas de rock más importantes e influyentes de Latinoamérica, una combinación de punk, cumbia, ska, hip hop y reggae combinado con una postura social y ambiental. Es una agrupación masiva e independiente con 25 años de historia, más de 700 conciertos en más de 15 países. Cuenta con 10 álbumes de estudio, un DVD en vivo, 3 EPs, múltiples sencillos y un proyecto para niños. Han logrado 5 nominaciones a los Latin Grammy´s y 17 Premios Shock más numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.

También estará La Derecha, un grupo colombiano de rock alternativo de los años 90. La banda se concibió desde sus inicios como un proyecto cultural en el que se integraban a la producción musical propuestas escénicas basadas en elementos multimedia. Después de casi 30 años en los escenarios la banda anunció su retiro el 12 de septiembre de 2019. Para despedirse de sus seguidores realizaron conciertos en Nueva York y varios escenarios colombianos. Durante la gira se confirmó su última producción musical “Últimas Funciones” que incluye dos temas nuevos y algunos remezclas de los primeros trabajos de la banda. A pesar de ello, la banda vuelve a los escenarios en presentaciones esporádicas.

La tercera banda que anuncia su llegada al escenario del festival es Los de Adentro, la agrupación de pop, latino y rock alternativo conformada en Barranquilla, en 1994. La banda comenzó a tocar llamándose Kaoz. Cinco años más tarde, lograron grabar su álbum debut, con el que se abrieron paso a nivel nacional tras trasladarse a Bogotá. Los de Adentro, cumple 20 años y los celebra con una la producción ‘Los de Siempre’.

También puedes leer: Karen Sevillano, de La Casa de los famosos, sobre su dura infancia: “Es difícil ser una niña negra”

Allí viajan al pasado para reinterpretar desde su propia concepción una colección de éxitos universales, canciones como “Concavo y convexo” (Roberto Carlos), “Lo Dudo” (Julio Iglesias), “La quiero a morir” (Francis Cabrel), “Abrázame muy fuerte” (Juan Gabriel), entre otras, son parte de esta selección.

Otra de las participantes del Capital Fest es The Mills, formada en Bogotá que cumple 15 años de trayectoria musical, influenciados por bandas de rock alternativo, como U2, Linkin Park y Radio Head. Su primer trabajo discográfico fue Don´t Care What They Think, es el primer EP de la banda publicada en el 2007. En el Festival interpretarán éxitos como Amor Depredador, Guadalupe, Te Amo Bogotá, Lobo Hombre En París, El Amor Duele, Tres Seis Cinco, Adios - O El Hombre Que Duda y muchas más

Superlitio, Los Rollings Ruanas y Doble A estarán en capital Fest 2024

Superlitio no podía faltar en la cita de lo mejor del rock. La banda nacida en Cali, en 1997, representa una de las agrupaciones más influyentes de los últimos años y pionera en la internacionalización de la música alternativa hecha en Colombia. La banda cuenta con una fusión única de rock, electrónica, salsa y música Latina.

Tiene más de 20 años de carrera artística, 10 álbumes, decenas de exitosos sencillos y videos, innumerables presentaciones y cientos de miles de fieles seguidores y fanáticos.

Son los responsables de éxitos como “Te Lastimé”, “No Sé Si Volverá”, “Qué Vo’Hacer”, “viernes Otra Vez”, “Alma En Pedazos” “Sexo Con Amor”, “Perro Come Perro”, “Perdóname” y “Camagüey”.

Los Rolling Ruanas son sin duda una de las bandas más auténticas y versátiles, que fusionaron los ritmos típicos del Altiplano Cundiboyacense con los sonidos del rock anglo de los sesenta y setenta. Los bogotanos son capaces de llevar a cabo un show en cualquier espacio de la escena alternativa de Chapinero, en Bogotá, y al mismo tiempo pueden poner a bailar a toda una población en algún festival de música popular. En una década de trayectoria artística, ha realizado más de 300 conciertos.

Para completar la nómina del Capital Fest, cuya boletería ya está en tuboleta.com está La Doble A, una banda para poguear, rockanrollear y ‘parrandear’ así como ellos le llaman, temas con sabor antioqueño. Definen sus sonidos como hard rock latino, una mezcla de ritmos, líneas de bajos, baqueteos y ambientes de artistas como Nadie, I.R.A, Jack White, Molotov, Black Keys y Triggerfinger, sin perder la esencia y la identidad territorial que los caracteriza.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento