Billboard Mujeres Latinas en la Música: Shakira, Evaluna, Goyo y más homenajeadas

Este sábado 6 de mayo, se llevó a cabo la primera edición de Mujeres en la Música Latina de Billboard, en el Watsco Center en Miami, Florida, un importante evento donde se homenajearon a las artistas, ejecutivas y creativas latinas en la escena musical.

Aunque la ceremonia no se transmitirá por televisión sino hasta el domingo 7 de mayo a través de Telemundo, se conoció que los premios fueron presentados por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, quienes exaltaron la trayectoria musical de artistas que van desde Ana Gabriel, hasta Thalía.

Además, el evento contó con actuaciones especiales de JP Saxe y Ludmilla, María Becerra, además, estuvo a cargo de un grupo de presentadores, entre ellos, Giselle Blondet, Chiky Bombom, Jessica Carrillo, Greeicy, Guaynaa, Ha*Ash, Andrea Meza, Lele Pons, Elena Rose y Nicole Zignago.

Artistas Homenajeadas en Billboard Mujeres Latinas en la Música

A continuación, te contamos qué famosas recibieron un galardón. En la gala se rindió homenaje a siete artistas latinas.

Shakira

La barranquillera recibió el primer premio ‘Mujer del Año’: “el premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer. Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo… Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, dijo.

Aquí está el premio mujer del año para la grande y la inigualable Reina de la música latina Shakira entregado por Maluma… #BBMujeresLatinas @maluma @shakira pic.twitter.com/GmcOhPhsAi — Leon Espitia  (@espitia_h) May 7, 2023

Para sus fanáticos fue de completa felicidad volver a ver ala barranquillera en un tipo de eventos como este, pues desde que estuvo radicada en Barcelona, era muy raro verla en eventos públicos.

Goyo

La cantante recibió el premio ‘Agente de Cambio’. “Estos premios son muy importantes porque son simplemente motivacionales para que sigamos luchando juntas por ayudarnos a alcanzar nuestros sueños, cumplir nuestras metas”, dijo la vocalista de ChocQuibTown, quien también tiene su proyecto como solista.

Otras latinas que fueron homenajeadas

Ana Gabriel se llevó el premio ‘Leyenda Viviente’; Emilia el de ‘Estrella en Ascenso’; Maria Becerra fue reconocida como mujer ‘Visionaria’; Evaluna, esposa de Camilo, recibió el galardón de ‘Tradición y Futuro’ y Thalía el premio ‘Poderosa Global’.