Bad Bunny lanza ‘Where She Goes’. Esta es la letra completa de su nueva canción

En diciembre del año pasado, Bad Bunny, también conocido como ‘el conejo malo’, anunció su retiro temporal de la música, afirmando que durante el 2023 se dedicaría a fortalecer su salud física y emocional.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua”, dijo en una entrevista para Billboard. “Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”, agregó.

Bad Bunny en 2023 Fotografía por: Getty Images

‘Where She Goes’ de Bad Bunny

Luego de ese receso, Bad Bunny regresó con toda lanzando un nuevo sencillo titulado en inglés Where She Goes, pero interpretado en español. De acuerdo con su disquera, el tema fusiona el dembow con hip hop y electrónica.

Aunque se esperaba que su retiro fuera durante todo el año, en una entrevista con el DJ Zane Lowe, reveló que esta nueva canción no podía esperar más. “Tenía esta idea, tenía este sentimiento y dije: ‘a la m****, vamos a hacerlo. Desde que la oí me gustó. Pero no escribí nada, solo la guardé. La recordé hace unos dos meses… la busqué y cuando la reproduje, empecé a cantar automáticamente”.

Letra de ‘Where She Goes’ de Bad Bunny

De igual manera, el artista, quien está saliendo con Kendall Jenner, reveló que no tomó la creación de esa nueva canción como un trabajo sino como un deleite: “esta canción me vino a la mente y la grabé y la voy a lanzar ahora, así es como quiero seguir, simplemente disfrutando, simplemente sintiéndola. No puedo decir que estoy trabajando porque lo disfruto demasiado”.

A continuación, la letra completa de la nueva canción de Bad Bunny. ¿Estará dedicada a su nuevo amor?

[Coro]

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche na’ má'

Que no se vuelve a repetir

Tal ve’ en ti quise encontrar

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce’ vamo’ a competir, a ver, ey

[Verso 1]

No me gusta perder (Ey), dime qué vamo’ a hacer

Me paso mirando el cel (Ah), wow, no puede ser (No, no)

Aunque me tarde un poco, juro que vo’a responder

Quisiera volverte a ver

Quisiera volverte a ver encima de mí brincando, uh, uh, uh

Lo rica que te ves chingando, uh, uh, uh (Ey, ey)

No sé qué estamo’ esperando (Dime)

El orgullo nos está ganando, ey

[Coro]

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche na’ má'

Que no se vuelve a repetir

Tal ve’ en ti quise encontrar, ey

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablarEntonce’ vamo’ a competir, a ver, ey