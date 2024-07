Atacan a Shakira en redes. ¿Hubo playback en su show de Copa América?

Aunque muchos cibernautas y televidentes de todo el continente aplaudieron la presentación de Shakira en el intermedio de la final de la Copa América, donde Argentina derrotó a Colombia con un marcador de 1-0, algunos, no pocos, han dedicado sus comentarios a criticar el performance de la colombiana.

Para comenzar, aseguran que no cantó en vivo, sino que usó el famoso playback o pista, incluso algunos sugieren que su presentación fue tan deslucida que le tuvieron que decir que moviera la boca para que no fuera tan evidente que se ayudó del recurso que muchas veces usan los artistas, pero es tremendamente criticado por los usuarios.

Cibernautas reclaman a Shakira no cantar en vivo

Comentarios como “Playback de Shakira otro robo de Copa América”, “Playback de Shakira otra estafa mas de esta copa”, “Te amo Shakira, pero el playback no es digno de la final de una Copa América”, “Espero que para otra final de Copa América no lleven a Shakira! No canta, solo mueve más caderas! Qué falta de respeto para una organización de m..”, “Los colombianos de verdad estamos orgullosos del playback de Shakira?”, se leyeron en las redes.

Hay que mencionar que la barranquillera interpretó ‘Te felicito’, ‘TQG’ y ‘Puntería’.

Le reclaman a Shakira no superar a Piqué

De otro lado, algunas reacciones van más allá y aseguran que el show no fue como el que acostumbra a dar Shakira, sino que en este no hubo espectacularidad. “Poco memorable”, “No es la Shakira de siempre”, comentaron.

Como si no fuera suficiente, uno ciudadanos digitales recordaron a Piqué y acusaron a la colombiana de no superarlo y ocupar su presentación en canciones dedicadas al exjugador del Barcelona, con quien tuvo a sus dos hijos Milan y Sasha. Estos detractores estaban esperando que la intérprete de Ojos así entonara otros éxitos igualmente exitosos y no vinculados con el deportista español. “Y es que no tiene más temas sino las puyas a Piqué?”, “Tóxica no ha superado a Piqué”, “Shakira no olvida a Piqué”, fueron algunas de las críticas.

Curiosamente, este evento coincidió con otro video donde se ve a Piqué ocultándose del público en pleno estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde se celebró La Velada del Año No. 4, cuando suena la canción ‘Session 53′ de Shakira y Bizarrap. Gérard estaba de pie y así estuvo durante largo tiempo hasta que la canción empezó a ser coreada por los asistentes y se ocultó de todos.

