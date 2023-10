Arelys Henao, Karol G, Shakira y otros ganadores de los Latino Music Awards 2023

Mejor canción popular: Arelys Henao por No me hablen de él

Mejor productor de música popular: Luis Alfonso Rendón, Camino Montoya y Dany on the Beat por Lo bueno nunca dura

Mejor video de música pop urbano: Karol G y Pedro Artola por Mientras me curo del cora

Mejor productor de música pop urbano: Linda Goldstein, Juan Andrés Ospina y Ovy on the Drums por Mientras me curo del cora