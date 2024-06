Ángela Aguilar estrenó su canción ‘Gotitas saladas’ ¿Dedicatoria a Nodal y Cazzu?

Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en protagonistas de un romance que ha recibido fuertes críticas, entre otras razones, porque hace poco tiempo el mexicano concluyó su relación con la rapera argentina Cazzu, con quien tuvo una hija llamada Inti.

“En esa relación jamás existieron terceros y jamás hubo una infidelidad. Simplemente, a veces el amor no funciona (...) Julieta (Cazzu) es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio un regalo precioso que es Inti, mi hija, a quien siempre voy a cuidar”, expresó Christian Nodal sobre el fin de su pasada relación.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar. Fotografía por: Instagram

¿Ángela Aguilar dedicó su nueva canción a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En medio del alboroto que generó el romance entre los cantantes mexicanos, la hija de Pepe Aguilar aprovechó para estrenar Gotitas saladas, canción que desató una gran cantidad de especulaciones en redes sociales.

Y aunque en su nuevo sencillo Ángela Aguilar habla sobre desamor, tema que contrasta con su nueva realidad, surgió el rumor de que Gotitas Saladas estaba planeada como una indirecta dedicatoria a Christian Nodal, con quien la joven artista ya había tenido un romance en el pasado.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, comentó la heredera de la dinastía Aguilar en charla con Hola!.

Letra de ‘Gotitas saladas’ de Ángela Aguilar

Gotitas saladas es la lluvia que cae de mis ojos cada madrugada

Rencores, peleas, me rindo porque ante nosotros se perdió la guerra

Tú y yo pudimos ser tanto, pero nos despedimos

Y el dolor ocupa el dolor ocupa el lugar del amor que tuvimos

Quizá no hay nubes, pero la lluvia se entra en mí

Y me da coraje, aunque salga el sol no puedo ser feliz

Quiero dejarte ir, no, no quiero dejarte ir

No, no, Gotitas saladas, compañeras para el mal de amor, enfermeras del alma

Tristezas, mojadas, que aún no he querido secar para que no te vayas

Tú y yo pudimos ser tanto, pero nos despedimos

Y el dolor ocupa el dolor ocupa el lugar del amor que tuvimos

Quizá no hay nubes, pero la lluvia se entra en mí

Y me da coraje, aunque salga el sol no puedo ser feliz

Quiero dejarte ir, no, no quiero dejarte ir. No, no.