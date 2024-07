Andrés Cepeda le canta al primer amor y confiesa: “lo marca a uno mucho”

Así como Frank Sinatra le cantó a Nueva York; Bruce Springsteen, a Filadelfia; Joaquín Sabina, a Madrid o Shakira, a Barranquilla y muchos mexicanos, a sus ciudades; el bogotano Andrés Cepeda decidió que era hora de hacer lo mismo con la ciudad que lo vio nacer, donde ha vivido y se ha convertido en toda una celebridad.

Teniendo en cuenta esa intención, el nuevo trabajo del jurado de La Voz por varias temporadas no podía dar otro nombre a su nuevo álbum que no fuera Bogotá. De él, de su inspiración, de lo que cuenta El café, el primer tema de este trabajo, que le canta a los primeros amores que quedaron inconclusos y de su relación con sus ex, Andrés habló con Vea.

¿Qué tan real es en tu vida la canción que habla del primer amor ?

“El primer amor como las primeras cosas que vivimos por primera vez, nos marcan mucho y se convierten de alguna manera en un hito de nuestras vidas, casi como en puntos de comparación de las cosas que uno va viviendo. Entonces esos primeros amores nos marcan mucho. Y esta canción se remite a una canción de Poligamia que se llamaba Fue solo amor, que habla de un primer amor que no prosperó, que no creció. Uno hace la fantasía de irse otra vez a encontrar con esa persona en ese mismo lugar e imaginarse qué pasaría si nos viéramos hoy. Entonces uno puede escribir canciones a partir de la experiencia, de la vivencia, uno puede escribir canciones a partir del recuerdo o de imaginación”.

¿Y en tu caso, el primer amor se demoró mucho en borrarse, en irse, o estuvo durante mucho tiempo en la mente hasta que finalmente, lo superaste?

“Cuando uno es jovencito, chiquito, pues las heridas se sanan muy rápido. Entonces ese primer amor que no funcionó, ese primer amor que no se dio, uno lo supera muy rápido y ya vienen otros amores, pero sin embargo, lo marca a uno mucho.

Así fue el primer amor de Andrés Cepeda

Hay primeros amores que se vuelven tóxicos, este tema se desprende de uno conociste que tuviste o conociste?

“Bueno sí, escuchando la canción parece un primer amor medio tóxico, ¿cierto? Como que no se ha podido desganchar ahí y era lo que te explicaba al principio, esas primeras experiencias, el primer amor, la primera platica, el primer trabajo, el primer estrellón con la vida, son cosas que lo marcan mucho a uno. Entonces no sé si es un amor tóxico, pero sí he visto personas que se enamoran, no se olvidan nunca y de pronto, al final se dan una oportunidad o simplemente nunca se van a poder dar porque el amor es tóxico. Eso sí lo hemos visto mucho. No ha sido mi caso. Yo digamos que superé ese primer amor y otros que vinieron después. Pero me remito a ellos a veces para escarbar en el recuerdo y a estas alturas de la vida como compositor, para revisar qué historias me faltaron por contar o qué cosas me faltaron por decir. Es un recurso creativo para escribir canciones. Hay gente que sí le pasa que hay un amor que lo marca y no lo dejan ir nunca de una manera como obsesiva, pero no ha sido el caso mío. He pasado por varios amores profundos y cada uno me enseña algo, me deja algo y bueno, y me voy porque la vida me depara algo diferente, algo mejor más adelante”.

¿Y tienes la capacidad de ser amigo de tus ex o prefieres no ser nada de ellas?

“Sí, sí, sí. Me ha pasado, no una sino muchas veces que esas personas con las que tuve alguna relación íntima, personal, así de amor, se convierten luego, en grandes amigas, de hecho grandes amigas de mi esposa también. Entonces sí, claro, el tiempo cambia las perspectivas de las cosas. Cuando el amor se muere, cuando el amor se va, uno limpia la casa y empieza de nuevo, pero queda lo bueno, quedan los recuerdos y muchas veces, gracias a Dios, la mayoría de las veces, queda la amistad… Hay gente con la que uno se sigue encontrando y dice bueno, qué lindo que vivimos una parte de esta vida tan bacana juntos”.

En cuanto a la inspiración ¿dónde, en qué lugares o momentos te llega o es el resultado de escribir mucho?

“Pasan las dos cosas, uno tiene que tener la disciplina de estar escribiendo, uno está picando ahí en la mina hasta que sale una pepita. Uno escribe un montón de cosas que bota a la basura, que borra y en esa búsqueda aparecen cosas muy chéveres. Pero también hay momentos así como flashes de inspiración en que de repente le llega una idea, melodía a la cabeza y sale uno corriendo y la anota o la pone en un audio y ahí, nace la canción. A veces también hay una tercera manera que es cuando tú tienes un proyecto y necesitas material y te sientas a escribir y ahí digamos que aplica la capacidad de llamar a esa inspiración repentina, como evocarla y esos años de disciplina de estar escribiendo y escribiendo, pues ahí saca uno esa experiencia y tiene que sentarse a escribir porque está sentado con otro artista y hay que escribir una canción nueva o porque hace falta un tema para el proyecto. Esa es una tercera manera.

Andrés Cepeda le canta al caos de la ciudad, a sus noches...

Hablando del álbum ‘Bogotá', donde le cantas a la ciudad, ¿cómo fue el proceso de componer?

“Decidí hacer un disco que se llamara ‘Bogotá' porque quise poner un marco para escribir y y decidí que quería cantarle a esa ciudad y a esos lugares que durante toda la vida me han inspirado. Un artista es producto de su entorno, yo soy muy arraigado con mi ciudad, entonces me puse a revisar mi recorrido por la ciudad y juntando eso con los recuerdos de los amores desde que tengo memoria hasta hoy y revisé qué me había faltado por decir o mencionar.

Ha sido un recuerdo, una experiencia, un ejercicio de revisión, de mirar hacia el pasado, de recoger las historias propias y al mismo tiempo de sentir una deliciosa nostalgia, de ver esos pasos recorridos y de regresarse a esos momentos intensos de enamoramiento o de frustración o de lo que sea y verlos pues ya con la lente del tiempo y visitarlos de nuevo y escribir sobre cosas que han sido importantes para mí”.

¿A qué más le cantas en este álbum?

“A las calles, a la noche de Bogotá, al caos de la ciudad, pero también a sus momentos en que es mi casa, en que es mi refugio, mi lugar. Yo me siento muy bogotano y para mí también, yo tengo un gran sentido de pertenencia con la ciudad, entonces le canto a eso, a esa relación que tengo con ese entorno que me tocó por suerte en la vida, que es esta ciudad. Y a esa época en que nací y le canto a ese entorno, a esa manera de vivir en el mundo que es vivir en Bogotá, que es bastante especial”.

¿Cuál ha sido el papel de Elisa, tu esposa, en este álbum?

“En este álbum ha trabajado mucho en la parte gráfica, en la realización y el concepto de los videos y ella también trabaja mucho en la parte gráfica de las giras, de los conciertos y en este momento está muy metida en eso. En cuanto a la parte musical, yo le vine a enseñar las canciones ya en el estudio cuando estábamos grabando y se sorprendió porque las canciones las escuchó por primera vez cuando ya estábamos en Los Ángeles en el estudio y se fue enamorando de unas y otras.

