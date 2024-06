Ana Gabriel sí viene a Colombia. Estas son sus exigencias para cantar

La cantante mexicana Ana Gabriel está celebrando 50 años de carrera artística. Lo hace con un tour de conciertos llamado ‘Un deseo más’, que la ha llevado por varias ciudades latinoamericanas, sin embargo hace unos días debió suspender la gira y reprogramar algunos de sus recitales debido a que contrajo influenza.

Fue en un escenario de Chile que a intérprete de ‘Simplemente amigos’ se sintió mal y fue llevada a la unidad de emergencias donde le recomendaron reposo. Luego esta situación derivó a una neumonía que la obligó a reprogramar las fechas en Chile, Brasil y Uruguay.

Ahora Ana Gabriel está completando su recuperación y estará en Colombia celebrando su medio siglo de carrera. Ella misma lo reveló: “Mis queridos amigos, aquí reportando con una mejoría en mi salud, se que están preocupado pero quiero decirles que la gira ‘Un deseo más’ va a continuar a partir de 7 de junio en Santiago de Chile; de ahí me paso a Paraguay y de Paraguay a Colombia. Montería, Bucaramanga, Cali, Villavicencio, Neiva”, dijo la artista dando un parte de tranquilidad a sus seguidores. Recordemos que ella será la figura central en el cierre de las fiestas sanpedrinas en Neiva el 30 de junio en el Arena de la ciudad.

“Me paso a Europa y de Europa regreso para estar en Brasil 26 de julio. La más feliz de poder decirle que mi mejoría, mi salud esta viento en popa, lento pero seguro.

Así es que tienen Ana Gabriel para ratico, les quiero mucho y gracias por esperar. Confíen que yo voy a llegar a cumplirles como siempre lo he hecho”, finalizó diciendo la también compositora en el video donde se ve con tapabocas peor mucho mejor evidentemente.

Fechas y lugares de Ana Gabriel en Colombia

El material que publicó en sus redes sociales reitera entonces que estará en Montería estará el 15 de junio, en el estadio 18 de Junio; el 20 cantará en Bucaramanga, en el estadio Alfonso López; el 22 en Cali, en el estadio Pascual Guerrero; el 28 en Villavicencio, en el coliseo las Malocas; y el 30, cierra en Neiva..

En Bogotá, la capital colombiana se había anunciado que estará en el coliseo Medplus el 2 de Agosto, sin embargo en el más reciente video no lo mencionó y sus seguidores esperan que lo confirme en pocos días a medida que la fecha se esté acercando.

¿Qué exige Ana Gabriel en el hotel?

Revista Vea indagó en las exigencias que la artista hace para sus conciertos y se encontró con que, seguramente consciente de que su salud es primordial, se preocupa por incluir dentro de sus condiciones bastante líquido, alimentos naturales y llaman la atención varios aspectos en particular.

La intérprete pide, tanto en la suite donde se aloja como en los lugares contemplados para estar tras bambalinas, distintos tipos de agua. El ryder incluye botellas de agua alkaline con un ph de 9,5 más electrolitos, así como botellas de agua natural regular y botellas de agua de la reconocida marca Perrier. Todas de sabor natural. También solicita bebidas gaseosas de distintos sabores, enlatadas, frutas como banano, manzana, pera y mandarina. Las bebidas todas son a temperatura ambiente.

Dentro de los alimentos Ana Gabriel prefiere las carnes de pavo, el queso cheddar y el mozarela y solicita marcas especificas, que se caracterizan por bajos en sodio y en sal.

Un aspecto que llama la atención es que solicita que no haya envases desechables o de plástico. La interprete de quien como tu prefiere vasos, platos y cubiertos de vajilla en tono blanco.

Ana Gabriel solicita tanque de oxigeno en su gira por Colombia

También se evidencia, seguramente para optimizar la salud de la artista, la petición de un tanque de oxígeno con características especificas que garantice 15 o más litros por minuto. La artista también prefiere cajas de té con sabor a jengibre y limón, de canela y manzana, así como café en cápsulas, hervidor de agua, trozos de jengibre, miel natural, servilletas de papel y tela.

LA cantante no gusta de tener flores en la suite, también pide que elementos como cobijas o almohadas con plumas sean retirados, de igual manera no quiere pisar alfombra o tapete, por lo que pide que estos materiales sean tapados con sábanas blancas. Y como es usual en los artistas internacionales que priorizan su descanso, pide que se pueda disfrutar de la oscuridad absoluta con un sistema de black out que garantice la no entrada de luz. Adicionalmente, solicita un espejo de cuerpo entero y una mesa de planchar. En términos generales la mexicana no tiene ninguna excentricidad en sus exigencias dentro d ella gira y la mayoría están alineadas con la preservación de su salud.

