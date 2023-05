Alicia Keys Bogotá: estas son las canciones que cantará esta noche en su concierto

Esta noche el Movistar Arena de Bogotá recibirá a la estrella norteamericana Alicia Keys como parte de una nueva parra en Latinoamérica de su World Tour 2023. A las 5 de la tarde se abrirán las puertas para un show que iniciará a las 8 de la noche con la presentación de la cantante colombiana Goyo, quien le abrirá el concierto a Alicia Keys, que posterioremente subirá a escenario para deleitar a sus fanáticos sobre las 9 de la noche. Conoce las canciones que cantará la artista neoyorkina.

Alicia Keys se presenta este 11 de mayo en Bogotá. Fotografía por: getty images

PLAYLIST ALICIA KEYS BOGOTÁ

Alicia Keys se presentará hoy 11 de mayo en concierto en el Movistar Arena de Bogotá. A las 9:00 p.m. estará en escena una de las más importantes artistas norteamericanas de las ultimas dos décadas. Éxitos como ‘Fallin’, ‘No One’ y ‘Girl On Fire’ sonarán en un show que se calcula dure un poco más de una hora y presente varias sorpresas como la interpretación del piano de parte de la artista dueña de una prodigiosa voz. Estos son algunos de los temas y el posible orden en que los interpretará. Escucha el playlist en Spotify y no descartemos sorpresas en vivo.

REPERTORIO ALICIA KEYS EN BOGOTÁ:

Estas 10 canciones son la base de una presentación que se espera supere una hora con lo mejor del soul, el pop y el R&B de manos de Alicia Keys y sus músicos. Las canciones son: 1. Karma, 2. New Day, 3. Skydive, 4. Unbreakable, 5. Girl On Fire, 6. Fallin, 7. No One, 8. Underdog, 9. Superwoman, 10. Empire State Of Mind. ¡Disfrútalas!

