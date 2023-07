‘Yo me llamo’: dobles de Camilo y Lucha Villa erizaron a Amparo Grisales

El tercer capítulo de Yo me llamo se transmitió por la señal de Caracol Televisión el 28 de julio de 2023 y, como los dos anteriores, generó emoción y sorpresa entre los televidentes, quienes revivieron a grandes estrellas de la música internacional.

El primer imitador en presentarse fue un joven que, apasionado por Beyoncé, quiso demostrar su talento en el canto y el baile, así como su parecido con la artista norteamericana. Sin embargo, recibió una negativa de los tres jurados, Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

El turno siguiente fue para la doble de la cantante y actriz mexicana Luz Elena Ruiz Bejarano, conocida como Lucha Villa, quien obtuvo un triple “si”.

“Me encanta la edad de oro del cine mexicano y tengo anécdotas muy lindas con muchos artistas, entonces me enorgullece ver a alguien como tú, de este país, que represente a la perfección esa hermosa cultura”, expresó Grisales.

Amparo contó que, de esa misma 'cuna', conoció a María Félix, de quien dijo que la cogió a pellizcos en una ocasión, cuando era novia del actor Jorge Rivero Fotografía por: Captura de pantalla

Otra que recibió una oportunidad de continuar en Yo me llamo fue la mujer que emuló a Myriam Hernández, pues a pesar de que no convenció a ‘La diva de Colombia’, hizo un segundo intento y logró su pase a la siguiente ronda con el compromiso de mejorar.

Camilo Echeverry también tuvo su imitador en este capítulo del programa de Caracol Televisión y, así como al principio sorprendió bastante por su parecido al hablar, dejó ilusionados a los fanáticos del paisa con lo que pueda demostrar en las próximas etapas, pues logró tres veces ‘sí’.

El imitador de El Loco Quintero prendió la fiesta entre el público y puso a bailar a Carlos Calero con Melina Ramírez. “Hay cosas por mejorar, pero me encanta la alegría que trajiste ¡Muchas gracias!”, le dijo César Escola, quien le dio la oportunidad con Pipe Bueno, pues Amparo Grisales no quedó muy convencida.

Otros que recibieron el pase en este tercer capítulo de Yo me llamo fueron los cuatro que imitaron a la agrupación Rikarena, así como quienes personificaron a Paulina Rubio, Alejandro Fernández y Blessd.

Los que no pasaron en el último capítulo de ‘Yo me llamo’

Como en casi todos los episodios, algunos aspirantes se presentaron ante el jurado con mucha personalidad y terminaron provocando sonrisas entre el público. Otros, aunque un poco cercanos, no tuvieron los suficientes atributos para continuar.

La doble de Karol G recibió un triple ‘no’ del jurado porque, según Pipe Bueno, “el tema de cantar no es lo suyo”: “Me mataron tus agudos y tu mala afinación (...) prepárate porque no fue cuestión de nervios. Definitivamente no eres cantante. Tienes todo, menos la voz”.

Otro que ilusionó con la pinta, pero decepcionó a la hora de cantar fue el imitador de Feid, quien a pesar de no haber recibido el visto bueno, dedicó su paso por Yo me llamo a su madre fallecida hace un año. Además, tampoco pasaron los émulos de Óscar de León, Natalia Jiménez, Enrique Bunbury y Raphael.