Amparo Grisales y Pipe Bueno regañan al doble de Diomedes Díaz: “no te confundas”

El capítulo de esta noche de Yo me llamo comenzó con la presentación del imitador de Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández, quien interpretó Canta corazón. “Sí se te escucha el color, te falta fuerza y toda esa potencia de voz que saca él, te frenaste, yo estaba esperando que sacaras ese bostezo”, le dijo Amparo.

Luego, el turno fue para la doble de Celia Cruz, con La vida es un carnaval. El imitador, quien en la vida real es un hombre, recibió muy buenos comentarios de los jurados Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola.

¿Qué pasó con ‘Yo me llamo Diomedes Díaz?

El siguiente en pasar al escenario fue el doble de Diomedes Díaz, el Cacique de la junta, quien le puso sabor a la noche con Caracoles de colores. Al final de su presentación, fue cuestionado por los jurados porque notaron algunas falencias en su interpretación: “Diomedes cantaba todos los estilos de vallenato y siempre les imprimía su estilo, esto en una ‘pulla’ a la cual no le sentí el color de él, no le sentí el acento”, dijo la Diva de Colombia.

Pipe Bueno contradijo un poco a la actriz: “pero sí tenía el colorcito, ahí se le puede sacar el jugo a esos gallitos, yo sé que tú los sabes sacar, pero no lo aprovechaste”. La actriz nuevamente insistió en que el concursante no aprovechó la oportunidad de lucirse con su show: “por qué no se te siente ese acento cuando cantas, cualquier estilo de vallenato que él cante se le siente el acento”

“Yo le voy a decir una cosa, este Diomedes del primer show, que pasó bien raspadito y ahorita, independientemente que hay cosas que mejorar, sí lo estás haciendo muy bien, pero no te confundas, te estamos corrigiendo porque tienes cosas por mejorar”, agregó Pipe Bueno, pero Amparo le contestó: “lo confundes, tenemos que hacer es que ellos mejoren”