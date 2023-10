‘Yo me llamo’: así puedes ganarte 100 millones, como el doble de Alci Acosta

Yo me llamo tuvo un capítulo lleno de sorpresas en la noche del 4 de octubre, entre estas la entrega de 100 millones de pesos al concursante que imita a Alci Acosta, quien ya había tenido la oportunidad de llevarse 10 millones en un episodio anterior.

La encargada de elegir al participante ganador fue Sinfoni, la inteligencia artificial que el programa de Caracol Televisión utiliza para determinar cuál fue el artista más destacado de cada presentación.

“Esta noche, el imitador que logró destacarse por lograr la impronta de su artista favorito fue Alci Acosta”, dijo Sinfoni en el capítulo 47 de Yo me llamo.

Este fue el momento previo a que Alci Acosta se enterara de su premio en ‘Yo me llamo’ Fotografía por: Captura de pantalla caracol televisión

Posteriormente, el concursante pasó a escoger una de las estatuillas hechas en honor a los artistas que han sido imitados en esta temporada, y en cuyo interior estaba el premio. Fue entonces cuando su instinto le hizo decidirse por el busto a Petrona Martínez.

“Yo sabía que estaban aquí... que la Petrona me iba a dar esta suerte. Gracias a Colombia y a todos porque hace unos minutos estaba en riesgo de no continuar, y ahora todo cambia y me llevo este premio”, dijo entre lágrimas.

Otros que no aguantaron la emoción y rompieron en llanto fueron César Escola y Amparo Grisales, jurados del programa. ”¡Qué chimba!, pero calma que le va a dar algo”, dijo ‘La diva de Colombia’.

‘Yo me llamo’ entregará 100 millones de pesos a un televidente

Luego de toda la mezcla de emociones que se vivió en este episodio, y cuando la transmisión del 4 de octubre parecía haber llegado a su final, Sinfoni apareció de nuevo en pantalla, pero esta vez para entregar una buena noticia a los fanáticos del programa.

De acuerdo con lo expuesto por esta inteligencia artificial, el imitador de Alci Acosta no será el único en llevarse 100 millones de pesos, pues uno de los televidentes también tendrá esta posibilidad.

Y aunque no se entregaron mayores detalles sobre la forma en que van a rifar ese premio entre los seguidores del reality, Sinfoni advirtió que deberán estar muy pendientes de los capítulos del 5 y 6 de octubre, cuando se entregarán las indicaciones correspondientes.

Cabe recordar que Yo me llamo, en su novena temporada, ha intentado estar más cerca de su público. Muestra de esto no son solo los 100 millones de pesos que regalará en próximos días, sino la opción que le dio a 80 fanáticos de convertirse en jurados y así ayudar en sus decisiones a Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola.