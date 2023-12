‘Yo me llamo Ángela Aguilar’ fue eliminada y quedan cinco finalistas. ¿Quiénes?

Yo me llamo, el concurso de imitación musical del canal Caracol, vivió una nueva noche de eliminación. El panel de jueces, conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, tiene la misión, noche a noche, de escoger al concursante que se convertirá en el doble exacto de su artista favorito. El elegido se llevará a casa un premio de 500 millones de pesos.

En el capítulo del 6 de diciembre, los participantes que llegaron al top 6 de los mejores imitadores de la novena temporada de Yo me llamo, que son los dobles de Gilberto Santa Rosa, Shakira, Miguel Bosé, Carin León, Luis Miguel y Ángela Águilar. Los cantantes llegaron al escenario para dar lo mejor de su talento, sin embargo, fue uno de ellos tuvo que abandonar la competencia.

La imitadora de Ángela Aguilar salió de Yo me llamo

Nina Murgas, la joven que le da vida a la cantante mexicana Ángela Aguilar se despidió de Yo me llamo. La artista, con una trenza larga y vestida un corsé verde, un pantalón de color café, botas y sombrero vaquero, interpretó la canción En realidad, pero no convenció a los jueces, quienes le dijeron que su voz había perdido, en parte, la tonalidad de la artista original.

¿Por qué se fue Ángela Aguilar de Yo me llamo’

‘La diva de Colombia’ mencionó que la artista había vuelto con una voz muy aniñada, algo que ya le habían corregido en el pasado, mientras que Pipe Bueno argumentó, “hemos visto una evolución tuya de Angelita, de la niña, a que haya una mujer más puesta y madura dentro de este escenario. Te sentí un poco intermitente, a veces súper presente, y de pronto, otra vez, vuelves y te nos vas por otro lado y das dos pasos pa’ atrás”, mencionó el jurado caleño.

El futuro esposo de Luisa Fernanda W comentó que la presentación de la imitadora de Ángela no había sido muy parecida a la que vieron de la artista original, en el videoclip de la canción. Al intérprete de Usted no me olvida se le unió la juez oriunda de Manizales, quien aseguró, antes de dar su crítica, que ‘adoraba’ a la cantante y que la imitadora le parecía una ‘súper artista’.

“Quiero que te lo creas (que es una buena artista), que tengas confianza, que tengas ese poder, que lo saques de tu corazón, ese poder ya está en el corazón (...) te sigue faltando esa garra, esa potencia de la bailada, y en esos pasitos que son tan de ella (...) eso es lo que te falta”, aseguró la actriz, para luego mencionar que la imitadora había vuelto a sacar una voz de ‘nenita chiquitita’.

Cuando llegó la hora de la decisión que, según César Escola, había sido tomada con unanimidad, la eliminada fue entonces la imitadora de la cantante mexicana. Entre lágrimas, la joven agradeció la oportunidad y comentó que siempre quiso estar en un reality de televisión.

Luego abrazó a los jurados, quienes le dieron palabras de aliento y la invitaron a seguir su camino en la música.