‘WISH’: Conoce el tráiler, el poster y al villano de la nueva película de Disney

“Imagina un lugar donde los deseos se cumplen”, con esta frase inicia el primer tráiler oficial de la nueva película animada de Disney ‘Wish: El poder de los sueños’, que como lo dice su promoción, será la historia que celebra 100 años de magia del gigante de la animación. En las imágenes y el poster, se ve un lugar mágico llamada Rosas, tierra fantástica situada frente a la Península Ibérica. Mira el tráiler en español:

DE QUÉ TRATA ‘WISH: EL PODER DE LOS SUEÑOS’

La cinta ‘Wish’ que muy pronto se estrenará en cines para toda Latinoamérica, presenta a Asha, una joven de 17 años, al poderoso Rey Magnífico y a Valentino, el fiel compañero cabra de su protagonista. También se ve a Estrella, una esfera celestial llena de energía ilimitada a la que Asha hace bajar del cielo gracias a un deseo tan poderoso que es escuchado por una fuerza cósmica. A partir de allí Asha y Estrella se proponen demostrar que cuando la voluntad de una persona valiente se une a la magia de las estrellas, pueden propiciar que cosas maravillosas ocurran.

Chris Pine interpreta al Rey Magnífico en Wish de Disney. Su parecido físico es impresionante. Fotografía por: cortesía

CANCIÓN Y VILLANO DE LA PELÍCULA ‘WISH’

‘Wish’ cuenta con su canción oficial ‘This Wish’, interpretada por Ariana DeBose quien también hace la voz en inglés de Asha. Además, su villano es el Rey Magnifico interpretado por la voz del famoso actor de Hollywood Chris Pine (StarTrek y Wonder Woman). La animación es realizada por el mismo estudio a cargo de cintas como Frozen, El Rey León, Moana, La Bella y la Bestia, La Cenicienta y Encanto, lo cual garantiza un deleite visual único. Apropósito uno de sus directores, Fawn Veerasunthorn declaró: “Hemos sido inspirados por muchas películas icónicas a lo largo de los 100 años de Disney Animation, especialmente historias en las que se explora el poder de alguien con un deseo y la convicción de hacer realidad ese deseo. Poder honrar ese legado con esta increíble historia y estos asombrosos personajes ha sido una alegría para todo nuestro equipo”.

