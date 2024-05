Wendy Guevara debutó en ‘La casa de los famosos’ y contó que va por Miguel Melfi

El momento que los fanáticos de La casa de los famosos Colombia estaban esperando por fin llegó. La ganadora de la versión mexicana del reality show en 2023, Wendy Guevara, hizo su primera aparición en el programa de Vix y RCN Televisión.

Y aunque todavía no interactuó con los trece participantes que siguen en competencia, la influenciadora norteamericana aprovechó para resolver las dudas sobre su visita.

Wendy Guevara también contó para qué llegará a 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: Canal RCN

¿Por qué Wendy Guevara llegó a ‘La casa de los famosos Colombia’?

De acuerdo con la mexicana, su misión en ese lugar es darle una dinámica diferente a la convivencia y agitar los ánimos entre los habitantes de la casa. Además, confesó que le gusta Miguel Melfi y va con toda a conquistarlo.

“Estoy muy a gusto, feliz y contenta de estar en Colombia. He venido de vacaciones a San Andrés y otros lugares. Voy a ver si no me enamoro de alguno. Puede pasar de todo, así que pueden esperarlo, a las 11 de la mañana ¡A lo mejor que me besuqueo con alguno! (...) Yo vengo a disfrutar, pero te voy a decir que me encanta el muchacho al que la mamá le trajo el tinte ¡Que se cuiden todas porque lo quiero para mí!”, comentó Wendy Guevara, quien se fue entre los aplausos del público, que espera verla este 3 de mayo en su ingreso al lugar donde conviven los integrantes de La casa de los famosos.

Además, opinó a modo de broma sobre la propuesta de matrimonio que Ignacio Baladán le hizo a ‘La Segura’: “Quisiera que un hombre me llorara así, pero solo me lloran por interés. Sentí un poco de envidia por ella (...) pero no se pongan tan contento porque, a lo mejor, esta noche se arrepiente”.

¿Quién es Wendy Guevara y por qué es famosa?

El de la influenciadora es un nombre que resuena con fuerza en el panorama de la farándula mexicana, entre otras razones, por su historia de vida, autenticidad y triunfo frente a la adversidad.

A pesar de enfrentar desafíos significativos desde su infancia, incluyendo el acoso escolar y la discriminación por su identidad de género, Wendy Guevara no permitió que estas circunstancias definieran su futuro. Con una determinación férrea, se abrió camino en el mundo del espectáculo y se convirtió en una voz influyente para la comunidad LGBT+.

Se hizo viral gracias a un video en el que, junto a sus amigas Paola Suárez y Kimberly Irene, hicieron famosa la frase: “¡Estamos perdidas, perdidas”. Sin embargo, la fama nacional e internacional llegó en 2023 gracias a La casa de los famosos México, reality show en el que su personalidad vibrante la llevó a obtener el primer lugar. Este logro no solo marcó un hito en la carrera de Wendy Guevara, sino que también la posicionó como la primera mujer trans en ganar un programa de telerrealidad en ese país.