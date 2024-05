Presentadora de ‘Buen día Colombia’ coqueteó con invitado y le llovieron críticas

La más reciente emisión de Buen día Colombia, el programa matutino de RCN Televisión, generó un debate en redes sociales tras la visita del actor Édgar Vittorino, reconocido por su participación en producciones como Oye bonita, La Selección, La luz de mis ojos, Los Morales, La reina del sur, entre otras.

¿Qué pasó con Viena Ruiz y Édgar Vittorino en ‘Buen día Colombia’?

La presentadora Viena Ruiz se mostró muy emocionada con la visita del actor. De hecho, fue ella quien lo recibió apenas entró al set. “Édgar Vittorino es uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel internacional y además es un papacito. Me encanta”, dijo mientras le daba la bienvenida.

Sin embargo, lo que llamó la atención y que, a su vez, disgustó a algunos televidentes y usuarios en redes sociales, es que intentó darle un beso en la boca. No obstante, el histrión sonrió y continuó hacia el sofá.

Durante la entrevista que los presentadores del programa le hicieron, el actor estaba hablando de un proyecto internacional y cómo las personas encargadas del vestuario le hacían todo: “me sentí raro porque te visten, ellos no dejan que tú te pongas tu propia ropa, sino que la gente que se ocupa de vestuario en las series, ellos te visten todo, te amarran los zapatos, yo me sentía incómodo, porque uno no está acostumbrado a eso”, dijo.

Enseguida, Ruiz le hizo un comentario que fue tildado de “coqueto” y “acosado”, según los internautas. “Yo me ofrezco a ese trabajo la próxima vez”, le dijo Viena. El artista comentó en redes sociales que todo estaba previamente acordado. “@vienaruiz ya le conseguí trabajo en una película koreana 😂 Me la pasé genial, todo con respeto y acordado como parte del show ❤. Besos”.

Viena Ruiz es criticada por “acosar” a Édgar Vittorino

Aunque todo fue con la intención de divertirse, en redes sociales han tildado a Viena de “acosadora”. “Hoy muy pasada Viena con el invitado igual el día que estuvo Ramiro Meneses, ellos se ven muy incómodos”, “señora deje de ser aburridora, respete… Si fuera al contrario juemadreeee qué escándalo el que armarían porque ahí sí sería acoso”, “qué vergüenza la forma de portarse de esta mujer”, “no le luce ese comportamiento”, “que se controle”, “una falta de respeto”, “eso se llama acoso”, “atrevida”.

Ana Karina Soto defendió a Viena Ruiz de las críticas

El programa hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde se lee: “El coqueteo de @vienaruiz a @evittorino ha dejado muchas reacciones en nuestra casa 😱 esto opinaron nuestros presentadores de este coqueteo sin control”.

La presentadora aseguró: “me mandan al confesionario por ver a un hombre bello, eso no tiene nada de malo”. Por su parte, Ana Karina Soto, quien también es presentadora del matutino defendió a su compañera: “yo no le estaba coqueteando, era Viena, pero yo la entiendo, semejante papacito, el color de sus ojos, esos brazos, ese cuerpo, la verdad es que... me tengo que ir”.

Los humoristas George Pinzón y ‘Luchito humor’ también dieron sus opiniones frente a la actitud de su compañera: “no se aguantó, qué verano tan tenaz. Hagamos un reality para conseguirle marido a Viena”, dijo Lucho. Enseguida, Pinzón agregó: “Édgar Vittorino yo creo que no va a volver”.