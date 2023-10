Video: presentador de ‘Buen Día Colombia’ usó falda en vivo y critican su estilo

El pasado 5 de octubre, el presentador Andrés López sorprendió a los televidentes de Buen Día Colombia, programa del Canal RCN, pues utilizó durante la emisión del matutino una falda larga de tonalidades oscuras.

La aparición de López con esta prenda, no convencional en hombres en la televisión colombiana, generó todo tipo de reacciones entre los televidentes, quienes no dudaron en manifestar su punto de vista a través de redes sociales.

“Uy no puede ser… las faldas son para las mujeres, Dios creo hombre y mujer, cada uno tiene su ropa”, “Terrible no es un buen ejemplo para los niños, ellos quedan confundidos”, “Buenos los contenidos, pero este tipo de actos terribles” y “hermosa la falda, pero no le queda bien, tal vez una de otro color sí”, fueron algunos de los comentarios de quienes no estaban de acuerdo con el oufit.

Sin embargo, otros, por el contrario, aplaudieron el hecho de que el presentador y locutor esté rompiendo las barreras impuestas por la sociedad: “Ay, señora cállese… la ropa y los colores es para quien quiera y ya”, “Felicitaciones Andresito por el mensaje de inclusión”, “Me encanta, es hora de que dejemos de ser tan mojigatos con este tipo de actos”, “Felicitaciones a Buen Día Colombia por siempre innovarse y no cerrarle las puertas a la inclusión”.

Pese a la controversia generada entre los televidentes y cibernautas, el reconocido presentador, quien tiene cerca de cuarenta mil seguidores en su cuenta de Instagram, no se manifestó al respecto.