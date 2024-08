Video: momento exacto de Alejandro Estrada haciendo “trampa” en ‘MasterChef’

El reciente capítulo de MasterChef Celebrity ha dado mucho de qué hablar. Cony Camelo, Martina la peligrosa, Franko Bonilla, Vicky Berrío, Dominica Duque y Alejandro Estrada se enfrentaron a un nuevo reto de eliminación

Los famosos, quienes contaron con la supervisión de una experta, debían preparar un postre. Durante el reto, Vicky Berrío y Cony Camelo entraron en caos y terminaron llorando, pues pensaron que no lograrían terminar la receta. Finalmente, fueron llamados por los jueces, quienes evaluaron sus platos.

¿Qué trampa hizo Alejandro Estrada en ‘MasterChef Celebrity’?

Alejandro Estrada presentó en el atril su receta titulada ‘Bomba primaveral’. Aunque al principio recibió elogios por su emplatado, cuando los jurados probaron el plato afirmaron que estaba muy dulce.

Nicolás de Zubiría le preguntó cómo había hecho el bizcocho y fue ahí cuando se supo que Estrada había roto las reglas al tomar un poquito de la receta de Dominica Duque para poner en su plato. “El blanco está hecho en el sartén. El morenito es de la parte del quemado también... Cuando le estaba pasando cositas a Dominica, agarré un poquito del de ella”, reveló el actor.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues inmediatamente se creó un ambiente de tensión dentro de la cocina, pues una de las reglas dice que los participantes no pueden tomar de la receta de sus compañeros para completar sus platos. “Alejo por su error salvó a Cony”, “no, qué rabia salen los buenos quedan los más malos, una sanción o un castigo, pero no salida, era Cony la que tenía que salir”, “lástima que haya salido por ese error”.

Los chefs catalogaron la falta como imperdonable, lo que terminó costándole su permanencia en la cocina de MasterChef Celebrity. En video quedó registrado el momento en el que Alejandro finalizaba su preparación, cuando se acercó a la estación de su novia y tomó una parte del ponqué ella había cocinado. Según las imágenes, la presentadora no se percató de lo sucedido, solo hasta el momento en el que el actor, exesposo de Nataly Umaña, hizo la confesión ante los jurados.

“¿Agarraste algo de receta de Dominica?”, le dijo Nicolás de Zubiría, a lo que él intentó explicar: “Sí, un poquito del…”.

“O sea, tú tenías 2.000 preparaciones en tu estación y encima de eso te faltó una de Dominica (…) Tú no lo hiciste. Ese crumble no lo hiciste tú (…) ¡Grave, compadre, grave!”, le respondió el chef.